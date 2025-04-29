https://ria.ru/20250429/ispanija-2013971939.html

В Испании почти полностью восстановили электроснабжение

В Испании почти полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости, 29.04.2025

В Испании почти полностью восстановили электроснабжение

Электроснабжение почти полностью восстановлено на материковой части Испании после масштабного отключения, сообщили во вторник утром в компании Red Eléctrica,... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T08:38:00+03:00

2025-04-29T08:38:00+03:00

2025-04-29T10:44:00+03:00

в мире

испания

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антониу кошта

евросовет

отключение электричества в европе

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Электроснабжение почти полностью восстановлено на материковой части Испании после масштабного отключения, сообщили во вторник утром в компании Red Eléctrica, управляющей национальной электросетью. "99,16% спроса (на электроэнергию - ред.) на полуострове восстановлено, производство составляет 21 265 МВт. 100% подстанций сети электропередачи работают", - сообщила компания в соцсети X, ссылаясь на данные, полученные на 6.00 по местному времени (7.00 мск). Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работают светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходится спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.

https://ria.ru/20250428/elektrichestvo-2013894695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, испания, португалия, франция, антониу кошта, евросовет, отключение электричества в европе