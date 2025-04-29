В Испании почти полностью восстановили электроснабжение
На материковой части Испании почти полностью восстановили электроснабжение
© AP Photo / Manu FernandezПассажиры возле железнодорожного вокзала во время общенационального отключения электроэнергии в Мадриде
© AP Photo / Manu Fernandez
Пассажиры возле железнодорожного вокзала во время общенационального отключения электроэнергии в Мадриде
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Электроснабжение почти полностью восстановлено на материковой части Испании после масштабного отключения, сообщили во вторник утром в компании Red Eléctrica, управляющей национальной электросетью.
"99,16% спроса (на электроэнергию - ред.) на полуострове восстановлено, производство составляет 21 265 МВт. 100% подстанций сети электропередачи работают", - сообщила компания в соцсети X, ссылаясь на данные, полученные на 6.00 по местному времени (7.00 мск).
Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работают светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходится спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.
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