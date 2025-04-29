https://ria.ru/20250429/iran-2014223040.html
В Иране оценили помощь России в тушении пожара после взрыва в порту
В Иране оценили помощь России в тушении пожара после взрыва в порту - РИА Новости, 29.04.2025
В Иране оценили помощь России в тушении пожара после взрыва в порту
Помощь РФ эффективна для преодоления кризиса и тушения пожара после взрыва в порту на юге Ирана, заявил РИА Новости член парламентской комиссии Ирана по... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T23:57:00+03:00
2025-04-29T23:57:00+03:00
2025-04-29T23:57:00+03:00
в мире
иран
россия
персидский залив
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
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ТЕГЕРАН, 29 апр - РИА Новости, Марина Вялова. Помощь РФ эффективна для преодоления кризиса и тушения пожара после взрыва в порту на юге Ирана, заявил РИА Новости член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Мохаммад Мехди Шахрияри. "Конечно, помощь дружественных стран может быть весьма полезной в таких масштабных кризисных условиях. И сейчас она оказалось эффективной... Российские братья это и сделали, за что лично я благодарен. Безусловно, она эффективна при тушении пожара и как можно более скором преодолении кризисной ситуации", - сказал он. По его словам, Иран на основе своих возможностей также всегда готов оказать помощь своим соседям при возникновении различных кризисных ситуаций. Мощный взрыв прогремел 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган. МВД Ирана заявило, что к происшествию привела халатность. В результате, по меньшей мере, 70 человек погибли, не менее 1200 пострадали. Россия ранее направила несколько бортов МЧС в Иран для помощи в тушении пожара, возникшего в результате взрыва в порту имени Шахида-Раджаи. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что взрыв произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. Взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе, а также спровоцировал сильный пожар. Власти страны распорядились начать проверку. Газета New York Times со ссылкой на источник сообщила, что взрыв в порту Ирана Бендер-Аббас произошел из-за вещества, используемого в качестве ингредиента для твердого ракетного топлива, однако власти Ирана опровергли, что в порту находились товары военного назначения.
https://ria.ru/20250427/putin--2013667915.html
https://ria.ru/20250428/port-2013930219.html
https://ria.ru/20250427/prichina-2013647615.html
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в мире, иран, россия, персидский залив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
В мире, Иран, Россия, Персидский залив, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе
В Иране оценили помощь России в тушении пожара после взрыва в порту
Иранский депутат Шахрияри: помощь России в преодолении кризиса эффективна