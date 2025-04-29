https://ria.ru/20250429/iran-2014170489.html
В Иране опровергли ряд версий о причине взрыва в Бендер-Аббасе
В Иране опровергли ряд версий о причине взрыва в Бендер-Аббасе - РИА Новости, 29.04.2025
В Иране опровергли ряд версий о причине взрыва в Бендер-Аббасе
Взрыв в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана в минувшую субботу не был результатом применения беспилотных летательных аппаратов или диверсии, заявил РИА... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:40:00+03:00
2025-04-29T18:40:00+03:00
2025-04-29T18:40:00+03:00
в мире
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персидский залив
взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
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ТЕГЕРАН, 29 апр - РИА Новости, Марина Вялова. Взрыв в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана в минувшую субботу не был результатом применения беспилотных летательных аппаратов или диверсии, заявил РИА Новости член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Мохаммад Мехди Шахрияри. МВД Ирана ранее заявило, что к происшествию привела халатность. В результате происшествия по меньшей мере 70 человек погибли, не менее 1200 пострадали. "Не было ни диверсии, ни дронов, однако расследование продолжается", - сказал Шахрияри, отвечая на вопрос о возможных причинах взрыва. Как подчеркнул парламентарий, велика вероятность того, что происшествие стало следствием какой-либо ошибки, а не злого умысла. По его словам, об этом говорят и участники делегации членов парламента, отправившейся на место происшествия. Как отметил Шахрияри, они "почти пришли к выводу, что (инцидент - ред.) случился по ошибке, злого умысла не было". "Подъемник поднял контейнер, тот упал с высоты... ударился об землю, произошел взрыв", - пояснил Шахрияри, сославшись на слова членов парламентской делегации, посетившей порт. Он добавил, что произошедшее в Бендер-Аббасе не было результатом реализации заранее подготовленного заговора или какой-либо атаки. Ранее в интервью порталу Rouydad24 Шахрияри сказал, что происшествие в порту имени Шахида Раджаи могло случиться в силу ряда ошибок или халатности технического характера, допустив при этом, что одной из версий произошедшего может стать диверсия с применением беспилотных летательных аппаратов или проникновением диверсантов. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что взрыв произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. Взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе, а также спровоцировал сильный пожар. Власти страны распорядились начать проверку. Газета New York Times со ссылкой на источник сообщила, что взрыв в порту Ирана Бендер-Аббас произошел из-за вещества, используемого в качестве ингредиента для твердого ракетного топлива, однако власти Ирана опровергли, что в порту находились товары военного назначения.
https://ria.ru/20250428/iran-2013914271.html
https://ria.ru/20250428/mchs-2013742109.html
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в мире, иран, персидский залив, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
В мире, Иран, Персидский залив, Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе
В Иране опровергли ряд версий о причине взрыва в Бендер-Аббасе
Шахрияри: взрыв в Бендер-Аббасе не был результатом диверсии или атаки БПЛА
ТЕГЕРАН, 29 апр - РИА Новости, Марина Вялова. Взрыв в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана в минувшую субботу не был результатом применения беспилотных летательных аппаратов или диверсии, заявил РИА Новости член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Мохаммад Мехди Шахрияри.
МВД Ирана ранее заявило, что к происшествию привела халатность. В результате происшествия по меньшей мере 70 человек погибли, не менее 1200 пострадали.
"Не было ни диверсии, ни дронов, однако расследование продолжается", - сказал Шахрияри, отвечая на вопрос о возможных причинах взрыва.
Как подчеркнул парламентарий, велика вероятность того, что происшествие стало следствием какой-либо ошибки, а не злого умысла. По его словам, об этом говорят и участники делегации членов парламента, отправившейся на место происшествия. Как отметил Шахрияри, они "почти пришли к выводу, что (инцидент - ред.) случился по ошибке, злого умысла не было".
"Подъемник поднял контейнер, тот упал с высоты... ударился об землю, произошел взрыв", - пояснил Шахрияри, сославшись на слова членов парламентской делегации, посетившей порт.
Он добавил, что произошедшее в Бендер-Аббасе не было результатом реализации заранее подготовленного заговора или какой-либо атаки.
Ранее в интервью порталу Rouydad24 Шахрияри сказал, что происшествие в порту имени Шахида Раджаи могло случиться в силу ряда ошибок или халатности технического характера, допустив при этом, что одной из версий произошедшего может стать диверсия с применением беспилотных летательных аппаратов или проникновением диверсантов.
Официальный представитель правительства Ирана
Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что взрыв произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. Взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе
, а также спровоцировал сильный пожар. Власти страны распорядились начать проверку. Газета New York Times со ссылкой на источник сообщила, что взрыв в порту Ирана Бендер-Аббас произошел из-за вещества, используемого в качестве ингредиента для твердого ракетного топлива, однако власти Ирана опровергли, что в порту находились товары военного назначения.