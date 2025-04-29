Рейтинг@Mail.ru
В Иране опровергли ряд версий о причине взрыва в Бендер-Аббасе - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/iran-2014170489.html
В Иране опровергли ряд версий о причине взрыва в Бендер-Аббасе
В Иране опровергли ряд версий о причине взрыва в Бендер-Аббасе - РИА Новости, 29.04.2025
В Иране опровергли ряд версий о причине взрыва в Бендер-Аббасе
Взрыв в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана в минувшую субботу не был результатом применения беспилотных летательных аппаратов или диверсии, заявил РИА... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:40:00+03:00
2025-04-29T18:40:00+03:00
в мире
иран
персидский залив
взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013670914_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_604bdd8af76b927653a92d2b8be1ebdf.jpg
ТЕГЕРАН, 29 апр - РИА Новости, Марина Вялова. Взрыв в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана в минувшую субботу не был результатом применения беспилотных летательных аппаратов или диверсии, заявил РИА Новости член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Мохаммад Мехди Шахрияри. МВД Ирана ранее заявило, что к происшествию привела халатность. В результате происшествия по меньшей мере 70 человек погибли, не менее 1200 пострадали. "Не было ни диверсии, ни дронов, однако расследование продолжается", - сказал Шахрияри, отвечая на вопрос о возможных причинах взрыва. Как подчеркнул парламентарий, велика вероятность того, что происшествие стало следствием какой-либо ошибки, а не злого умысла. По его словам, об этом говорят и участники делегации членов парламента, отправившейся на место происшествия. Как отметил Шахрияри, они "почти пришли к выводу, что (инцидент - ред.) случился по ошибке, злого умысла не было". "Подъемник поднял контейнер, тот упал с высоты... ударился об землю, произошел взрыв", - пояснил Шахрияри, сославшись на слова членов парламентской делегации, посетившей порт. Он добавил, что произошедшее в Бендер-Аббасе не было результатом реализации заранее подготовленного заговора или какой-либо атаки. Ранее в интервью порталу Rouydad24 Шахрияри сказал, что происшествие в порту имени Шахида Раджаи могло случиться в силу ряда ошибок или халатности технического характера, допустив при этом, что одной из версий произошедшего может стать диверсия с применением беспилотных летательных аппаратов или проникновением диверсантов. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что взрыв произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. Взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе, а также спровоцировал сильный пожар. Власти страны распорядились начать проверку. Газета New York Times со ссылкой на источник сообщила, что взрыв в порту Ирана Бендер-Аббас произошел из-за вещества, используемого в качестве ингредиента для твердого ракетного топлива, однако власти Ирана опровергли, что в порту находились товары военного назначения.
https://ria.ru/20250428/iran-2013914271.html
https://ria.ru/20250428/mchs-2013742109.html
https://ria.ru/20250427/prichina-2013647615.html
иран
персидский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013670914_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_11d5c18d179de18bbcc34fdd62913791.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, персидский залив, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
В мире, Иран, Персидский залив, Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе
В Иране опровергли ряд версий о причине взрыва в Бендер-Аббасе

Шахрияри: взрыв в Бендер-Аббасе не был результатом диверсии или атаки БПЛА

© AP Photo / ISNA / Razieh PudatВертолет тушит пожар на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
Вертолет тушит пожар на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / ISNA / Razieh Pudat
Вертолет тушит пожар на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 29 апр - РИА Новости, Марина Вялова. Взрыв в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана в минувшую субботу не был результатом применения беспилотных летательных аппаратов или диверсии, заявил РИА Новости член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Мохаммад Мехди Шахрияри.
МВД Ирана ранее заявило, что к происшествию привела халатность. В результате происшествия по меньшей мере 70 человек погибли, не менее 1200 пострадали.
Последствия взрыва в иранском Бендер-Аббасе - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Число жертв взрыва в иранском Бендер-Аббасе выросло до 65
28 апреля, 18:55
"Не было ни диверсии, ни дронов, однако расследование продолжается", - сказал Шахрияри, отвечая на вопрос о возможных причинах взрыва.
Как подчеркнул парламентарий, велика вероятность того, что происшествие стало следствием какой-либо ошибки, а не злого умысла. По его словам, об этом говорят и участники делегации членов парламента, отправившейся на место происшествия. Как отметил Шахрияри, они "почти пришли к выводу, что (инцидент - ред.) случился по ошибке, злого умысла не было".
"Подъемник поднял контейнер, тот упал с высоты... ударился об землю, произошел взрыв", - пояснил Шахрияри, сославшись на слова членов парламентской делегации, посетившей порт.
Борт Ил-76 МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Два самолета МЧС России приземлились в Бендер-Аббасе, где прогремел взрыв
28 апреля, 00:40
Он добавил, что произошедшее в Бендер-Аббасе не было результатом реализации заранее подготовленного заговора или какой-либо атаки.
Ранее в интервью порталу Rouydad24 Шахрияри сказал, что происшествие в порту имени Шахида Раджаи могло случиться в силу ряда ошибок или халатности технического характера, допустив при этом, что одной из версий произошедшего может стать диверсия с применением беспилотных летательных аппаратов или проникновением диверсантов.
Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что взрыв произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. Взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе, а также спровоцировал сильный пожар. Власти страны распорядились начать проверку. Газета New York Times со ссылкой на источник сообщила, что взрыв в порту Ирана Бендер-Аббас произошел из-за вещества, используемого в качестве ингредиента для твердого ракетного топлива, однако власти Ирана опровергли, что в порту находились товары военного назначения.
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
СМИ назвали возможную причину взрыва в иранском порту Бендер-Аббас
27 апреля, 04:37
 
В миреИранПерсидский заливВзрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала