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В России сократилось число выданных ипотечных кредитов - РИА Новости, 29.04.2025
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04:44 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/ipoteka-2013961511.html
В России сократилось число выданных ипотечных кредитов
В России сократилось число выданных ипотечных кредитов - РИА Новости, 29.04.2025
В России сократилось число выданных ипотечных кредитов
Количество выданных ипотечных кредитов россиянам в марте 2025 года снизилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 51,4... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T04:44:00+03:00
2025-04-29T04:44:00+03:00
экономика
ипотека
россия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Количество выданных ипотечных кредитов россиянам в марте 2025 года снизилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 51,4 тысячи, следует из материалов "Скоринг бюро", которые есть у РИА Новости. Количество выданных ипотечных кредитов на 30 марта 2025 года составило 51,4 тысячи, на аналогичную дату год назад показатель составлял 108,7 тысячи. Сумма выданных ипотечных кредитов также снизилась на 50% и составила 229,2 миллиарда рублей, в аналогичный период прошлого года показатель составлял 459,8 миллиарда рублей. Также, по данным аналитиков, средняя сумма одного выданного ипотечного кредита составила 4,46 миллиона рублей, что всего на 5,4% меньше показателя годом ранее - 4,23 миллиона рублей. Ипотечный портфель за год увеличился на 7,6% и составил 21,2 триллиона рублей по состоянию на 30 марта. На аналогичную дату год назад показатель составлял 19,7 триллиона, указывается в материалах компании.
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экономика, ипотека, россия
Экономика, Ипотека, Россия
В России сократилось число выданных ипотечных кредитов

Количество выданных ипотечных кредитов россиянам в марте снизилось в два раза

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Количество выданных ипотечных кредитов россиянам в марте 2025 года снизилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 51,4 тысячи, следует из материалов "Скоринг бюро", которые есть у РИА Новости.
Количество выданных ипотечных кредитов на 30 марта 2025 года составило 51,4 тысячи, на аналогичную дату год назад показатель составлял 108,7 тысячи. Сумма выданных ипотечных кредитов также снизилась на 50% и составила 229,2 миллиарда рублей, в аналогичный период прошлого года показатель составлял 459,8 миллиарда рублей.
Также, по данным аналитиков, средняя сумма одного выданного ипотечного кредита составила 4,46 миллиона рублей, что всего на 5,4% меньше показателя годом ранее - 4,23 миллиона рублей.
Ипотечный портфель за год увеличился на 7,6% и составил 21,2 триллиона рублей по состоянию на 30 марта. На аналогичную дату год назад показатель составлял 19,7 триллиона, указывается в материалах компании.
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