https://ria.ru/20250429/indoneziya-2013960482.html

В Индонезии рассказали, сколько хотят принимать туристов из России в год

В Индонезии рассказали, сколько хотят принимать туристов из России в год - РИА Новости, 29.04.2025

В Индонезии рассказали, сколько хотят принимать туристов из России в год

Индонезия хотела бы принимать у себя до 500 тысяч российских туристов в год, заявила в интервью РИА Новости заместитель министра туризма Индонезии Ни Маде Аю... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T03:56:00+03:00

2025-04-29T03:56:00+03:00

2025-04-29T03:56:00+03:00

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ДЖАКАРТА, 29 апр – РИА Новости. Индонезия хотела бы принимать у себя до 500 тысяч российских туристов в год, заявила в интервью РИА Новости заместитель министра туризма Индонезии Ни Маде Аю Мартини. По словам замминистра, в прошлом году в Индонезию прибыли 180 тысяч туристов из России, а на этот год была поставлена "скромная" цель - увеличить число российских туристов на 20%. "Мне хотелось бы, чтобы больше россиян приезжало в Индонезию, наслаждалось Индонезией изучало нашу культуру. Я знаю, что мы можем предложить россиянам такую роскошь, как хорошая погода круглый год - это россияне очень любят. Так что надеюсь, мы в этом году сможем улучшить эту статистику", - отметила Ни Маде Аю Мартини. По ее словам, "смелой" целью по российским туристам для Индонезии могла бы стать цифра в 500 тысяч туристов в год. "Если мы правда сможем принять 200 тысяч туристов, то я думаю, что поставить цель в 500 тысяч туристов в год было бы неплохо. Но они не должны быть сосредоточены только в одном месте. У нас есть 17 тысяч островов, и если туристы будут посещать разные места, такой туризм будет приносить пользу местным сообществам, помогать экономическому росту, а также сохранять окружающую среду. Сейчас тенденция такова, что множество туристов на самом деле заботятся об окружающей среде, они хотят ее защитить", - пояснила собеседница агентства.

https://ria.ru/20250415/manturov-2011338317.html

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