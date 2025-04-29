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В Индонезии прокомментировали критику туристов из России на Бали - РИА Новости, 29.04.2025
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Туризм
 
14:20 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/indonezija-2014059176.html
В Индонезии прокомментировали критику туристов из России на Бали
В Индонезии прокомментировали критику туристов из России на Бали - РИА Новости, 29.04.2025
В Индонезии прокомментировали критику туристов из России на Бали
Критика туристов на Бали не нацелена на Россию, туристов из РФ все еще ждут на острове, заявила в интервью РИА Новости заместитель министра туризма Индонезии Ни РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T14:20:00+03:00
2025-04-29T14:20:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 29 апр - РИА Новости. Критика туристов на Бали не нацелена на Россию, туристов из РФ все еще ждут на острове, заявила в интервью РИА Новости заместитель министра туризма Индонезии Ни Маде Аю Мартини. Губернатор Бали Вайан Костер ранее открыто раскритиковал российских туристов, утверждая, что именно их поведение на острове вызывает больше всего вопросов. В частности, Костер предлагал отменить визы по прибытии для российских и украинских туристов. Тем не менее, по словам Ни Маде Аю Мартини, ситуация с критикой российских туристов на Бали "не выходит за рамки общей практики". "Такое происходит со всеми туристами, не только с россиянами, но и гражданам других стран. Мы, индонезийцы, тоже, когда путешествуем, можем порой вести себя неподобающе, так что в этом нет ничего личного. Я надеюсь, что это не будет истолковано как нацеленные действия против именно вашей страны. Итак, еще раз повторю: мы приветствуем всех туристов при условии, что, когда они приедут в Индонезию, они проявят уважение к нашей культуре и правилам. Тогда все будет в порядке", - отметила заместитель министра туризма. Ни Маде Аю Мартини добавила, что частью ответственности министерства туризма Индонезии является просвещение приезжающих в страну туристов. "Для этого министерство туризма Индонезии выпустило руководящие принципы. В них сказано, что вы можете делать как турист, а чего вы не делать не можете, так что до тех пор, пока туристы уважают местную религию, культуру, понимают уникальность страны - нет никаких проблем. Возможно, эти правила иногда нарушаются именно из-за незнания, из-за того, что неправильность действий не осознается", - объяснила замминистра. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20250403/puteshestviya-2008761480.html
https://ria.ru/20250429/indoneziya-2013960482.html
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новости - туризм, индонезия, бали, россия
Туризм, Новости - Туризм, Индонезия, Бали, Россия
В Индонезии прокомментировали критику туристов из России на Бали

Ни Маде Аю Мартини: критика туристов на Бали не нацелена на Россию

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкПляж Кута на острове Бали
Пляж Кута на острове Бали - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Пляж Кута на острове Бали. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 29 апр - РИА Новости. Критика туристов на Бали не нацелена на Россию, туристов из РФ все еще ждут на острове, заявила в интервью РИА Новости заместитель министра туризма Индонезии Ни Маде Аю Мартини.
Губернатор Бали Вайан Костер ранее открыто раскритиковал российских туристов, утверждая, что именно их поведение на острове вызывает больше всего вопросов. В частности, Костер предлагал отменить визы по прибытии для российских и украинских туристов. Тем не менее, по словам Ни Маде Аю Мартини, ситуация с критикой российских туристов на Бали "не выходит за рамки общей практики".
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"Такое происходит со всеми туристами, не только с россиянами, но и гражданам других стран. Мы, индонезийцы, тоже, когда путешествуем, можем порой вести себя неподобающе, так что в этом нет ничего личного. Я надеюсь, что это не будет истолковано как нацеленные действия против именно вашей страны. Итак, еще раз повторю: мы приветствуем всех туристов при условии, что, когда они приедут в Индонезию, они проявят уважение к нашей культуре и правилам. Тогда все будет в порядке", - отметила заместитель министра туризма.
Ни Маде Аю Мартини добавила, что частью ответственности министерства туризма Индонезии является просвещение приезжающих в страну туристов.
"Для этого министерство туризма Индонезии выпустило руководящие принципы. В них сказано, что вы можете делать как турист, а чего вы не делать не можете, так что до тех пор, пока туристы уважают местную религию, культуру, понимают уникальность страны - нет никаких проблем. Возможно, эти правила иногда нарушаются именно из-за незнания, из-за того, что неправильность действий не осознается", - объяснила замминистра.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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