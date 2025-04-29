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Моди дал ВС Индии свободу в решениях об ответе на теракт в Пахалгаме - РИА Новости, 29.04.2025
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17:28 29.04.2025 (обновлено: 19:42 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/indija-2014138238.html
Моди дал ВС Индии свободу в решениях об ответе на теракт в Пахалгаме
Моди дал ВС Индии свободу в решениях об ответе на теракт в Пахалгаме - РИА Новости, 29.04.2025
Моди дал ВС Индии свободу в решениях об ответе на теракт в Пахалгаме
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на совещании по вопросам безопасности с командованием всех видов войск страны дал ВС республики свободу в решениях об ответе РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:28:00+03:00
2025-04-29T19:42:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 апр — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на совещании по вопросам безопасности с командованием всех видов войск страны дал ВС республики свободу в решениях об ответе на теракт в Пахалгаме, сообщило агентство PTI. "Премьер-министр Нарендра Моди заявил во вторник, что вооруженные силы имеют полную оперативную свободу в принятии решений о способе, целях и сроках ответа Индии на теракт в Пахалгаме", — говорится в материале.Со ссылкой на правительственные источники агентство передает, что во время встречи на высоком уровне, в которой приняли участие министр обороны Раджнат Сингх, советник по национальной безопасности Аджит Довал и главы трех родов войск, Моди "подтвердил национальную решимость нанести сокрушительный удар по терроризму". Напряженность вдоль линии контроля между странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.В ответ на атаку комитет кабинета министров по безопасности под председательством премьера решил сократить численность штата посольств Индии и Пакистана с 55 до 30 человек, приостановить действие договора о водах Инда, а также закрыть единственный функционирующий сухопутный пограничный переход Вагах — Аттари.Нью-Дели потребовал от пакистанцев, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть страну до 1 мая. Кроме того, индийские власти запретили гражданам соседнего государства въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто уже это сделал, дали 48 часов, чтобы покинуть Индию. Также страна немедленно приостановила выдачу виз гражданам Пакистана, действующие документы аннулировали 27 апреля.В свою очередь, власти Пакистана заявили, что приостанавливают торговлю с Нью-Дели, в том числе через третьи страны, объявили индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для авиакомпаний страны и приостановили выдачу виз ее гражданам в рамках системы освобождения от виз СААРК.Исламабад подчеркнул, что попытку остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпацию прав нижних прибрежных государств будут рассматривать как акт войны.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250427/konflikt-2013644900.html
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в мире, индия, пакистан, джамму, нарендра моди, аджит довал
В мире, Индия, Пакистан, Джамму, Нарендра Моди, Аджит Довал
Моди дал ВС Индии свободу в решениях об ответе на теракт в Пахалгаме

PTI: Моди заявил о свободе в принятии решений об ответе на теракт в Пахалгаме

© Getty Images / NurPhoto/Nasir KachrooИндийские военные в приграничной деревне Ури. 28 апреля 2025 года
Индийские военные в приграничной деревне Ури. 28 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Getty Images / NurPhoto/Nasir Kachroo
Индийские военные в приграничной деревне Ури. 28 апреля 2025 года
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 апр — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на совещании по вопросам безопасности с командованием всех видов войск страны дал ВС республики свободу в решениях об ответе на теракт в Пахалгаме, сообщило агентство PTI.
"Премьер-министр Нарендра Моди заявил во вторник, что вооруженные силы имеют полную оперативную свободу в принятии решений о способе, целях и сроках ответа Индии на теракт в Пахалгаме", — говорится в материале.
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Со ссылкой на правительственные источники агентство передает, что во время встречи на высоком уровне, в которой приняли участие министр обороны Раджнат Сингх, советник по национальной безопасности Аджит Довал и главы трех родов войск, Моди "подтвердил национальную решимость нанести сокрушительный удар по терроризму".
Напряженность вдоль линии контроля между странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.
В ответ на атаку комитет кабинета министров по безопасности под председательством премьера решил сократить численность штата посольств Индии и Пакистана с 55 до 30 человек, приостановить действие договора о водах Инда, а также закрыть единственный функционирующий сухопутный пограничный переход Вагах — Аттари.
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Нью-Дели потребовал от пакистанцев, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть страну до 1 мая. Кроме того, индийские власти запретили гражданам соседнего государства въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто уже это сделал, дали 48 часов, чтобы покинуть Индию. Также страна немедленно приостановила выдачу виз гражданам Пакистана, действующие документы аннулировали 27 апреля.
В свою очередь, власти Пакистана заявили, что приостанавливают торговлю с Нью-Дели, в том числе через третьи страны, объявили индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для авиакомпаний страны и приостановили выдачу виз ее гражданам в рамках системы освобождения от виз СААРК.
Исламабад подчеркнул, что попытку остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпацию прав нижних прибрежных государств будут рассматривать как акт войны.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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