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СМИ: Индия может закрыть воздушное пространство для Пакистана - РИА Новости, 29.04.2025
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09:00 29.04.2025 (обновлено: 10:35 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/indija-2013973678.html
СМИ: Индия может закрыть воздушное пространство для Пакистана
СМИ: Индия может закрыть воздушное пространство для Пакистана - РИА Новости, 29.04.2025
СМИ: Индия может закрыть воздушное пространство для Пакистана
Индия рассматривает возможность закрытия своего воздушного пространства и портов для пакистанских морских и авиаперевозчиков, сообщило издание Economic Times со РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T09:00:00+03:00
2025-04-29T10:35:00+03:00
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 апр – РИА Новости. Индия рассматривает возможность закрытия своего воздушного пространства и портов для пакистанских морских и авиаперевозчиков, сообщило издание Economic Times со ссылкой на источники. Ранее в ответ на теракт в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявили, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны. "Государственная авиакомпания Pakistan International Airlines (PIA) использует воздушное пространство Индии для доступа к нескольким направлениям в Юго-Восточной Азии, включая Куала-Лумпур и другие города Малайзии, помимо Сингапура и Таиланда. Закрытие воздушного пространства Индии может повлиять на состояние авиакомпании, поскольку заставит ее самолеты выбирать более длинный путь", - отмечает издание, напоминая, что Европейское агентство по безопасности полетов в июне 2020 года запретило PIA работать в Европе из соображений безопасности. Этот запрет был снят только 29 ноября 2024 года. Запрет повлиял на финансовое состояние компании и ее растущий долг, в связи с чем Исламабаду пришлось выставить своего государственного авиаперевозчика на продажу. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250427/indiya-2013614059.html
https://ria.ru/20250428/indiya-2013700936.html
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в мире, индия, пакистан, джамму
В мире, Индия, Пакистан, Джамму
СМИ: Индия может закрыть воздушное пространство для Пакистана

ET: Индия может закрыть свое воздушное пространство и порты для Пакистана

© AP Photo / Rafiq MaqboolПассажирский самолет над Мумбаи, Индия
Пассажирский самолет над Мумбаи, Индия - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Пассажирский самолет над Мумбаи, Индия. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 апр – РИА Новости. Индия рассматривает возможность закрытия своего воздушного пространства и портов для пакистанских морских и авиаперевозчиков, сообщило издание Economic Times со ссылкой на источники.
Ранее в ответ на теракт в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари.
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В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявили, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.
"Государственная авиакомпания Pakistan International Airlines (PIA) использует воздушное пространство Индии для доступа к нескольким направлениям в Юго-Восточной Азии, включая Куала-Лумпур и другие города Малайзии, помимо Сингапура и Таиланда. Закрытие воздушного пространства Индии может повлиять на состояние авиакомпании, поскольку заставит ее самолеты выбирать более длинный путь", - отмечает издание, напоминая, что Европейское агентство по безопасности полетов в июне 2020 года запретило PIA работать в Европе из соображений безопасности. Этот запрет был снят только 29 ноября 2024 года.
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Запрет повлиял на финансовое состояние компании и ее растущий долг, в связи с чем Исламабаду пришлось выставить своего государственного авиаперевозчика на продажу.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
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