https://ria.ru/20250429/indija-2013973678.html

СМИ: Индия может закрыть воздушное пространство для Пакистана

СМИ: Индия может закрыть воздушное пространство для Пакистана - РИА Новости, 29.04.2025

СМИ: Индия может закрыть воздушное пространство для Пакистана

Индия рассматривает возможность закрытия своего воздушного пространства и портов для пакистанских морских и авиаперевозчиков, сообщило издание Economic Times со РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T09:00:00+03:00

2025-04-29T09:00:00+03:00

2025-04-29T10:35:00+03:00

в мире

индия

пакистан

джамму

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2013993929_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d10495226de4ab943c000fdccfd49d33.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 апр – РИА Новости. Индия рассматривает возможность закрытия своего воздушного пространства и портов для пакистанских морских и авиаперевозчиков, сообщило издание Economic Times со ссылкой на источники. Ранее в ответ на теракт в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявили, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны. "Государственная авиакомпания Pakistan International Airlines (PIA) использует воздушное пространство Индии для доступа к нескольким направлениям в Юго-Восточной Азии, включая Куала-Лумпур и другие города Малайзии, помимо Сингапура и Таиланда. Закрытие воздушного пространства Индии может повлиять на состояние авиакомпании, поскольку заставит ее самолеты выбирать более длинный путь", - отмечает издание, напоминая, что Европейское агентство по безопасности полетов в июне 2020 года запретило PIA работать в Европе из соображений безопасности. Этот запрет был снят только 29 ноября 2024 года. Запрет повлиял на финансовое состояние компании и ее растущий долг, в связи с чем Исламабаду пришлось выставить своего государственного авиаперевозчика на продажу. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250427/indiya-2013614059.html

https://ria.ru/20250428/indiya-2013700936.html

https://ria.ru/20250427/konflikt-2013644900.html

индия

пакистан

джамму

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, индия, пакистан, джамму