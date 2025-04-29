СМИ: Индия может закрыть воздушное пространство для Пакистана
ET: Индия может закрыть свое воздушное пространство и порты для Пакистана
© AP Photo / Rafiq MaqboolПассажирский самолет над Мумбаи, Индия
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Пассажирский самолет над Мумбаи, Индия. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 апр – РИА Новости. Индия рассматривает возможность закрытия своего воздушного пространства и портов для пакистанских морских и авиаперевозчиков, сообщило издание Economic Times со ссылкой на источники.
Индия хочет в золотой век, но гиря на ногах мешает
27 апреля, 08:00
В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявили, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.
"Государственная авиакомпания Pakistan International Airlines (PIA) использует воздушное пространство Индии для доступа к нескольким направлениям в Юго-Восточной Азии, включая Куала-Лумпур и другие города Малайзии, помимо Сингапура и Таиланда. Закрытие воздушного пространства Индии может повлиять на состояние авиакомпании, поскольку заставит ее самолеты выбирать более длинный путь", - отмечает издание, напоминая, что Европейское агентство по безопасности полетов в июне 2020 года запретило PIA работать в Европе из соображений безопасности. Этот запрет был снят только 29 ноября 2024 года.
Трамп не угадал: Индия призовет США на свою войну
28 апреля, 08:00
Запрет повлиял на финансовое состояние компании и ее растущий долг, в связи с чем Исламабаду пришлось выставить своего государственного авиаперевозчика на продажу.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
* Запрещенная в России террористическая организация
Пакистан назвал условие военных действий против Индии
27 апреля, 03:22