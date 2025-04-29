https://ria.ru/20250429/ind-2014217098.html

Пакистанский сенатор рассказал, что может привести к ядерной войне с Индией

Пакистанский сенатор рассказал, что может привести к ядерной войне с Индией - РИА Новости, 29.04.2025

Пакистанский сенатор рассказал, что может привести к ядерной войне с Индией

Возможное прекращение подачи воды из реки Инд в Пакистан, которое может возникнуть на фоне растущей напряженности в отношениях с Индией, потенциально может... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T22:55:00+03:00

2025-04-29T22:55:00+03:00

2025-04-29T22:55:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Возможное прекращение подачи воды из реки Инд в Пакистан, которое может возникнуть на фоне растущей напряженности в отношениях с Индией, потенциально может перерасти в ядерную войну, заявил РИА Новости пакистанский сенатор Сехар Камран. В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны. "Поскольку обе страны являются соперниками, обладающими ядерным оружием, ставки исключительно высоки. Конфликт, связанный с водными ресурсами, может перерасти в ядерную войну, учитывая, что Пакистан рассматривает водные ресурсы как "жизненно важный национальный интерес", а Индия стратегически использует водные ресурсы в качестве рычага давления", - сказал Камран. По словам сенатора, международный договор по водам реки Инд, заключенный в 1960 году и предусматривающий использование этих вод, выдержал испытание временем, пережив четыре войны между странами, а также многочисленные дипломатические кризисы. Политик отметил, что любой просчет со стороны Нью-Дели или приостановление действия договора будут рассматриваться не только как нарушение международного права, но и как прямая угроза существованию Пакистана. "Несомненно, это будет расценено как нарушение международного права и может вызвать резкую реакцию Пакистана, поскольку речь идет о выживании страны", - сказал Камран. Зависимость Пакистана от системы реки Инд имеет решающее значение, на долю вод из этой реки приходится 80% орошаемых земель страны, 93% сельского хозяйства и 25% ВВП, поэтому "любое нарушение водного режима будет иметь тяжелые последствия для страны", отметил политик, добавив, что Исламабад может принять ответные меры, отменив другие двусторонние соглашения. Потенциальный водный спор "угрожает региональной стабильности и миру" и может спровоцировать просчеты или обострить существующие военные действия, сказал Камран, призвав к немедленному диалогу. Договор о водах Инда - это соглашение, регулирующее распределение водных ресурсов между Индией и Пакистаном. Подписанный в 1960 году договор закрепил контроль Индии над так называемыми "восточными реками" - Рави, Биас и Сатледж, а Пакистана - над "западными реками" - Инд, Джелум и Чинаб. Согласно договору, Индия обязывалась пропускать воду западных рек в Пакистан, за исключением определенных случаев. На западные реки приходится более 80% (117 миллиардов кубических метров) общего стока бассейна Инда.

https://ria.ru/20250429/indija-2013973678.html

https://ria.ru/20250429/pakistan-2013959082.html

https://ria.ru/20250427/terakt-2013657772.html

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