Конгрессмен Танедар представил резолюцию об импичменте Трампу
Конгрессмен Танедар представил резолюцию об импичменте Трампу по семи статьям
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Американский конгрессмен-демократ Шри Танедар заявил, что представил резолюцию о вынесении импичмента президенту США Дональду Трампу по семи статьям, в том числе за "тираническое превышение полномочий".
Как отмечает портал Axios, речь идет о первой за этот год попытке законодателя-демократа из палаты представителей конгресса вынести импичмент президенту или члену его администрации. Однако портал указывает на то, что Танедар вряд ли чего-либо добьется с учетом того, что конгресс находится под контролем республиканцев.
"Я представил резолюцию об импичменте Трампу, в которой приведены семь статей об импичменте", - сказал конгрессмен в видеозаписи, опубликованной в соцсети X.
Среди перечисленных статей указаны такие, как препятствование правосудию, международная агрессия, создание неправомерных ведомств (имеется в виду департамент государственной эффективности США (DOGE), возглавляемый предпринимателем Илоном Маском - ред.), коррупция и "тираническое превышение полномочий".
Трамп в интервью журналу Time, опубликованном 25 апреля, заявил, что не стремится расширить полномочия главы государства, а лишь реализует их в рамках конституции. Американский лидер отметил, что за первые 100 дней работы своей администрации добился значительных результатов, в том числе в сфере внешней торговли.
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