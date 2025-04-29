https://ria.ru/20250429/impichment-2013974613.html

Конгрессмен Танедар представил резолюцию об импичменте Трампу

Конгрессмен Танедар представил резолюцию об импичменте Трампу - РИА Новости, 29.04.2025

Конгрессмен Танедар представил резолюцию об импичменте Трампу

Американский конгрессмен-демократ Шри Танедар заявил, что представил резолюцию о вынесении импичмента президенту США Дональду Трампу по семи статьям, в том... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T09:06:00+03:00

2025-04-29T09:06:00+03:00

2025-04-29T09:07:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Американский конгрессмен-демократ Шри Танедар заявил, что представил резолюцию о вынесении импичмента президенту США Дональду Трампу по семи статьям, в том числе за "тираническое превышение полномочий". Как отмечает портал Axios, речь идет о первой за этот год попытке законодателя-демократа из палаты представителей конгресса вынести импичмент президенту или члену его администрации. Однако портал указывает на то, что Танедар вряд ли чего-либо добьется с учетом того, что конгресс находится под контролем республиканцев. "Я представил резолюцию об импичменте Трампу, в которой приведены семь статей об импичменте", - сказал конгрессмен в видеозаписи, опубликованной в соцсети X. Среди перечисленных статей указаны такие, как препятствование правосудию, международная агрессия, создание неправомерных ведомств (имеется в виду департамент государственной эффективности США (DOGE), возглавляемый предпринимателем Илоном Маском - ред.), коррупция и "тираническое превышение полномочий". Трамп в интервью журналу Time, опубликованном 25 апреля, заявил, что не стремится расширить полномочия главы государства, а лишь реализует их в рамках конституции. Американский лидер отметил, что за первые 100 дней работы своей администрации добился значительных результатов, в том числе в сфере внешней торговли.

https://ria.ru/20250429/ukraina-2013857175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, дональд трамп, илон маск