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Конгрессмен Танедар представил резолюцию об импичменте Трампу - РИА Новости, 29.04.2025
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09:06 29.04.2025 (обновлено: 09:07 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/impichment-2013974613.html
Конгрессмен Танедар представил резолюцию об импичменте Трампу
Конгрессмен Танедар представил резолюцию об импичменте Трампу - РИА Новости, 29.04.2025
Конгрессмен Танедар представил резолюцию об импичменте Трампу
Американский конгрессмен-демократ Шри Танедар заявил, что представил резолюцию о вынесении импичмента президенту США Дональду Трампу по семи статьям, в том... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T09:06:00+03:00
2025-04-29T09:07:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Американский конгрессмен-демократ Шри Танедар заявил, что представил резолюцию о вынесении импичмента президенту США Дональду Трампу по семи статьям, в том числе за "тираническое превышение полномочий". Как отмечает портал Axios, речь идет о первой за этот год попытке законодателя-демократа из палаты представителей конгресса вынести импичмент президенту или члену его администрации. Однако портал указывает на то, что Танедар вряд ли чего-либо добьется с учетом того, что конгресс находится под контролем республиканцев. "Я представил резолюцию об импичменте Трампу, в которой приведены семь статей об импичменте", - сказал конгрессмен в видеозаписи, опубликованной в соцсети X. Среди перечисленных статей указаны такие, как препятствование правосудию, международная агрессия, создание неправомерных ведомств (имеется в виду департамент государственной эффективности США (DOGE), возглавляемый предпринимателем Илоном Маском - ред.), коррупция и "тираническое превышение полномочий". Трамп в интервью журналу Time, опубликованном 25 апреля, заявил, что не стремится расширить полномочия главы государства, а лишь реализует их в рамках конституции. Американский лидер отметил, что за первые 100 дней работы своей администрации добился значительных результатов, в том числе в сфере внешней торговли.
https://ria.ru/20250429/ukraina-2013857175.html
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск
Конгрессмен Танедар представил резолюцию об импичменте Трампу

Конгрессмен Танедар представил резолюцию об импичменте Трампу по семи статьям

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Американский конгрессмен-демократ Шри Танедар заявил, что представил резолюцию о вынесении импичмента президенту США Дональду Трампу по семи статьям, в том числе за "тираническое превышение полномочий".
Как отмечает портал Axios, речь идет о первой за этот год попытке законодателя-демократа из палаты представителей конгресса вынести импичмент президенту или члену его администрации. Однако портал указывает на то, что Танедар вряд ли чего-либо добьется с учетом того, что конгресс находится под контролем республиканцев.
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"Я представил резолюцию об импичменте Трампу, в которой приведены семь статей об импичменте", - сказал конгрессмен в видеозаписи, опубликованной в соцсети X.
Среди перечисленных статей указаны такие, как препятствование правосудию, международная агрессия, создание неправомерных ведомств (имеется в виду департамент государственной эффективности США (DOGE), возглавляемый предпринимателем Илоном Маском - ред.), коррупция и "тираническое превышение полномочий".
Трамп в интервью журналу Time, опубликованном 25 апреля, заявил, что не стремится расширить полномочия главы государства, а лишь реализует их в рамках конституции. Американский лидер отметил, что за первые 100 дней работы своей администрации добился значительных результатов, в том числе в сфере внешней торговли.
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