https://ria.ru/20250429/gur-2014194520.html

Алаудинов рассказал о попытке ГУР завести ВСУ в Белгородскую область

Алаудинов рассказал о попытке ГУР завести ВСУ в Белгородскую область - РИА Новости, 29.04.2025

Алаудинов рассказал о попытке ГУР завести ВСУ в Белгородскую область

Спецподразделение Главного управления разведки Украины ранее весной пыталось завести силы ВСУ в Белгородскую область и понесло большие потери, заявил РИА... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T20:16:00+03:00

2025-04-29T20:16:00+03:00

2025-04-29T20:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

апти алаудинов

валерий герасимов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971436402_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_126121ad48be3b193c78571819f5713f.jpg

БЕЛГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Спецподразделение Главного управления разведки Украины ранее весной пыталось завести силы ВСУ в Белгородскую область и понесло большие потери, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 19 апреля сообщил о попытках ВСУ зайти в Белгородскую область в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка, примыкающих к Курской области. В минувший понедельник Алаудинов заявил РИА Новости, что населенные пункты Демидовка и Поповка в Белгородской области полностью зачищены от отдельных групп ВСУ. "В начале, когда еще нас сюда перебросили (в район Поповки и Демидовки в Белгородской области – ред.), подразделение ГУР Украины пытались впереди идти, чтобы протащить остальные подразделения (ВСУ- ред.). Здесь они опять же понесли большие потери и вынуждены были ретироваться", - сообщил Алаудинов. Он уточнил, что в последнее время в попытках также завести группы ВСУ на территорию Белгородской области были замечены диверсанты из 130-го разведывательного батальона ВСУ. "Основной состав на данный момент - бойцы разведки 130-го разведбата Украины. Они также пытались идти вперед и провести на нашу территорию бойцов 225-го полка и 221-го полка украинских формирований. 225-й полк у нас знаменит своими зверствами", - рассказал командир "Ахмата". Алаудинов уточнил, что спецгруппы диверсантов, пытавшиеся завести силы ВСУ в Белгородскую область, были уничтожены. "В принципе все, кто к нам пытался зайти, они все были уничтожены вместе с бойцами 130-го разведбата", - сообщил Алаудинов

https://ria.ru/20250428/akhmat-2013920299.html

https://ria.ru/20250426/alaudinov--2013605055.html

https://ria.ru/20250415/alaudinov-2011367285.html

белгородская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, украина, апти алаудинов, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия