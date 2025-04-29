Алаудинов рассказал о попытке ГУР завести ВСУ в Белгородскую область
ГРУ Украины пыталось завести силы ВСУ в Белгородскую область и понесло потери
Апти Алаудинов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Спецподразделение Главного управления разведки Украины ранее весной пыталось завести силы ВСУ в Белгородскую область и понесло большие потери, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 19 апреля сообщил о попытках ВСУ зайти в Белгородскую область в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка, примыкающих к Курской области. В минувший понедельник Алаудинов заявил РИА Новости, что населенные пункты Демидовка и Поповка в Белгородской области полностью зачищены от отдельных групп ВСУ.
"В начале, когда еще нас сюда перебросили (в район Поповки и Демидовки в Белгородской области – ред.), подразделение ГУР Украины пытались впереди идти, чтобы протащить остальные подразделения (ВСУ- ред.). Здесь они опять же понесли большие потери и вынуждены были ретироваться", - сообщил Алаудинов.
Он уточнил, что в последнее время в попытках также завести группы ВСУ на территорию Белгородской области были замечены диверсанты из 130-го разведывательного батальона ВСУ.
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"Основной состав на данный момент - бойцы разведки 130-го разведбата Украины. Они также пытались идти вперед и провести на нашу территорию бойцов 225-го полка и 221-го полка украинских формирований. 225-й полк у нас знаменит своими зверствами", - рассказал командир "Ахмата".
Алаудинов уточнил, что спецгруппы диверсантов, пытавшиеся завести силы ВСУ в Белгородскую область, были уничтожены.
"В принципе все, кто к нам пытался зайти, они все были уничтожены вместе с бойцами 130-го разведбата", - сообщил Алаудинов
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