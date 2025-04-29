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Алаудинов рассказал о попытке ГУР завести ВСУ в Белгородскую область - РИА Новости, 29.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:16 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/gur-2014194520.html
Алаудинов рассказал о попытке ГУР завести ВСУ в Белгородскую область
Алаудинов рассказал о попытке ГУР завести ВСУ в Белгородскую область - РИА Новости, 29.04.2025
Алаудинов рассказал о попытке ГУР завести ВСУ в Белгородскую область
Спецподразделение Главного управления разведки Украины ранее весной пыталось завести силы ВСУ в Белгородскую область и понесло большие потери, заявил РИА... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T20:16:00+03:00
2025-04-29T20:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
апти алаудинов
валерий герасимов
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БЕЛГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Спецподразделение Главного управления разведки Украины ранее весной пыталось завести силы ВСУ в Белгородскую область и понесло большие потери, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 19 апреля сообщил о попытках ВСУ зайти в Белгородскую область в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка, примыкающих к Курской области. В минувший понедельник Алаудинов заявил РИА Новости, что населенные пункты Демидовка и Поповка в Белгородской области полностью зачищены от отдельных групп ВСУ. "В начале, когда еще нас сюда перебросили (в район Поповки и Демидовки в Белгородской области – ред.), подразделение ГУР Украины пытались впереди идти, чтобы протащить остальные подразделения (ВСУ- ред.). Здесь они опять же понесли большие потери и вынуждены были ретироваться", - сообщил Алаудинов. Он уточнил, что в последнее время в попытках также завести группы ВСУ на территорию Белгородской области были замечены диверсанты из 130-го разведывательного батальона ВСУ. "Основной состав на данный момент - бойцы разведки 130-го разведбата Украины. Они также пытались идти вперед и провести на нашу территорию бойцов 225-го полка и 221-го полка украинских формирований. 225-й полк у нас знаменит своими зверствами", - рассказал командир "Ахмата". Алаудинов уточнил, что спецгруппы диверсантов, пытавшиеся завести силы ВСУ в Белгородскую область, были уничтожены. "В принципе все, кто к нам пытался зайти, они все были уничтожены вместе с бойцами 130-го разведбата", - сообщил Алаудинов
https://ria.ru/20250428/akhmat-2013920299.html
https://ria.ru/20250426/alaudinov--2013605055.html
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белгородская область, украина, апти алаудинов, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Апти Алаудинов, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Алаудинов рассказал о попытке ГУР завести ВСУ в Белгородскую область

ГРУ Украины пыталось завести силы ВСУ в Белгородскую область и понесло потери

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Апти Алаудинов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Спецподразделение Главного управления разведки Украины ранее весной пыталось завести силы ВСУ в Белгородскую область и понесло большие потери, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 19 апреля сообщил о попытках ВСУ зайти в Белгородскую область в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка, примыкающих к Курской области. В минувший понедельник Алаудинов заявил РИА Новости, что населенные пункты Демидовка и Поповка в Белгородской области полностью зачищены от отдельных групп ВСУ.
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Алаудинов рассказал о работе бойцов "Ахмата" в Белгородской области
28 апреля, 19:24
"В начале, когда еще нас сюда перебросили (в район Поповки и Демидовки в Белгородской области – ред.), подразделение ГУР Украины пытались впереди идти, чтобы протащить остальные подразделения (ВСУ- ред.). Здесь они опять же понесли большие потери и вынуждены были ретироваться", - сообщил Алаудинов.
Он уточнил, что в последнее время в попытках также завести группы ВСУ на территорию Белгородской области были замечены диверсанты из 130-го разведывательного батальона ВСУ.
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Алаудинов высказался об освобождении Курской области
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"Основной состав на данный момент - бойцы разведки 130-го разведбата Украины. Они также пытались идти вперед и провести на нашу территорию бойцов 225-го полка и 221-го полка украинских формирований. 225-й полк у нас знаменит своими зверствами", - рассказал командир "Ахмата".
Алаудинов уточнил, что спецгруппы диверсантов, пытавшиеся завести силы ВСУ в Белгородскую область, были уничтожены.
"В принципе все, кто к нам пытался зайти, они все были уничтожены вместе с бойцами 130-го разведбата", - сообщил Алаудинов
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаАпти АлаудиновВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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