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КС признал ошибкой отказ в паспорте уроженцу РСФСР с гражданством Германии

КС признал ошибкой отказ в паспорте уроженцу РСФСР с гражданством Германии - РИА Новости, 29.04.2025

КС признал ошибкой отказ в паспорте уроженцу РСФСР с гражданством Германии

Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело уроженца РСФСР из Новосибирска, имеющего гражданство Германии, который не смог заменить российский... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T16:08:00+03:00

2025-04-29T16:08:00+03:00

2025-04-29T16:08:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело уроженца РСФСР из Новосибирска, имеющего гражданство Германии, который не смог заменить российский паспорт по достижении 45 лет, следует из материалов суда. Дело о проверке конституционности пункта 3 части 1 статьи 4 федерального закона "О гражданстве Российской Федерации", части 2 статьи 64 и части 1 статьи 328 Кодекса административного судопроизводства РФ рассмотрено по жалобе Александра Карпунина. Как информирует пресс-служба КС РФ, уроженец Новосибирска Карпунин с августа 1991 года жил в Германии, куда переехал с родителями в возрасте 16 лет, и получил гражданство этой страны в 1994 году. При этом, как отмечается в постановлении КС, в 1992 году он был поставлен на консульский учет как гражданин СССР, а в 2002 году – как гражданин России на основании закона о гражданстве 1991 года. По достижении 45 лет Карпунин обратился для замены российского паспорта, ранее выданного ему в Новосибирске, в органы МВД Барнаула, где на тот момент жил и был зарегистрирован, однако получил отказ. В ходе проверки в июле 2021 года был установлен факт отсутствия у заявителя гражданства РФ, поскольку он не проживал в России на день вступления в силу закона о гражданстве (6 февраля 1992 года). Отсутствие российского гражданства также было обосновано наличием у Карпунина гражданства ФРГ. Суд, куда обратился заявитель, признал заключение уполномоченных органов МВД незаконным, обязав провести повторную проверку по поводу российского гражданства Карпунина. По ее результатам выводы остались прежними, с ними согласились и вышестоящие суды. После этого Карпунин обратился в Конституционный суд России. "(По оценке заявителя), оспариваемые нормы позволяют не принимать во внимание обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом, и не содержат конкретных условий для признания устойчивой правовой связи лица с РФ", – приводится в релизе позиция Карпунина. Как указал КС России, гражданство является "устойчивой правовой связью" между человеком и государством. "Устойчивость гражданства означает, что оно является бессрочным правовым состоянием физического лица... (которое - ред.) не обусловлено его обязательным нахождением... на территории своего государства, может прекращаться только в установленных законом случаях и, как правило, в связи с начальным волеизъявлением самого гражданина", – разъясняется в постановлении Конституционного суда. По оценке КС России, эту устойчивость необходимо учитывать и при проведении проверок наличия или отсутствия российского гражданства у того или иного лица, которые вправе проводить уполномоченные органы. "Данные проверки в отношении лица, родившегося в РСФСР, являвшегося гражданином СССР, выехавшего за его пределы до 6 февраля 1992 года, поставленного на консульский учет и (или) документированного российским паспортом, должны принимать во внимание политико-правовую обстановку того времени, в том числе отсутствие надлежащего документооборота в сфере отношений гражданства", – отмечается в релизе. По оценке Конституционного суда, в этой связи само по себе отсутствие соответствующих сведений в государственных базах данных не может служить основанием для вывода о том, что гражданство России не было приобретено. Нельзя считать таким основанием и приобретение иностранного гражданства до постановки на консульский учет, если человек признавался гражданином РФ не менее 10 лет с момента постановки (при условии, что он не совершал противоправных действий против суверенитета и безопасности России). Согласно постановлению КС РФ, оспариваемый пункт федерального закона о гражданстве не противоречит конституции. "По своему конституционно-правовому смыслу... он означает, что лицо, родившееся на территории РСФСР, являвшееся гражданином СССР по рождению, выехавшее из СССР на постоянное место жительства за границу до 6 февраля 1992 года, поставленное на консульский учет... как гражданин Российской Федерации после 6 февраля 1992 года... и (или) документированное паспортом гражданина Российской Федерации, не может по истечении десяти лет со дня постановки его на такой консульский учет либо со дня документирования его паспортом гражданина Российской Федерации... признаваться лицом, не приобретшим гражданство Российской Федерации, если для этого нет иных предусмотренных законом оснований", – говорится в постановлении Конституционного суда России. Как заключается в постановлении, судебные акты по делу Карпунина подлежат пересмотру.

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https://ria.ru/20250329/pasport-2008134945.html

https://ria.ru/20250121/pasport-1994721364.html

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Наталья Макарова

россия, ссср, рсфср, конституционный суд рф, паспорт