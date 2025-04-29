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В Магаданской области возбудили дела о госизмене против отца и сына
В Магаданской области возбудили дела о госизмене против отца и сына - РИА Новости, 29.04.2025
В Магаданской области возбудили дела о госизмене против отца и сына
Следователи УФСБ России по Магаданской области возбудили уголовные дела о государственной измене в отношении отца и сына, передававших сведения спецслужбам... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T14:24:00+03:00
2025-04-29T14:24:00+03:00
2025-04-29T14:24:00+03:00
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МАГАДАН, 29 апр - РИА Новости. Следователи УФСБ России по Магаданской области возбудили уголовные дела о государственной измене в отношении отца и сына, передававших сведения спецслужбам Украины об ушедших на СВО заключенных колонии, сообщает пресс-служба ведомства. "Один из подозреваемых, отбывающий наказание в исправительной колонии УФСИН России по Магаданской области, действуя в интересах Украины на основании преступного умысла, направленного на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации, с февраля 2022 года собирал персональные сведения об осужденных, убывающих в зону проведения специальной военной операции в составе добровольческого отряда частной военной компании "Вагнер" или в составе подразделений министерства обороны Российской Федерации, а также информацию о дислокации подразделений Вооруженных Сил России в зоне боевых действий", - говорится в сообщении. Поясняется, что собранные данные заключенный сообщал своему отцу для дальнейшей передачи через интернет гражданке Украины, действующей в интересах специальных служб Украины. Отца задержали силовики. "Кроме того, вышеуказанное лицо, находящееся в пенитенциарном учреждении, склонял осужденных, отправляющихся в зону СВО, к добровольной сдаче в плен вооруженным силам Украины", -добавили в пресс-службе УФСБ России по Магаданской области.
https://ria.ru/20250429/gosizmena-2013967437.html
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происшествия, россия, украина, магаданская область, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Происшествия, Россия, Украина, Магаданская область, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
В Магаданской области возбудили дела о госизмене против отца и сына
В Магаданской области возбудили дела против отца и сына, передававших данные СБУ