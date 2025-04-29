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В Госдуме рассказали, кто может оплачивать услуги ЖКХ без комиссии - РИА Новости, 29.04.2025
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02:16 29.04.2025 (обновлено: 02:17 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/gosduma-2013957029.html
В Госдуме рассказали, кто может оплачивать услуги ЖКХ без комиссии
В Госдуме рассказали, кто может оплачивать услуги ЖКХ без комиссии - РИА Новости, 29.04.2025
В Госдуме рассказали, кто может оплачивать услуги ЖКХ без комиссии
Пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий и участники СВО могут оплачивать услуги ЖКХ без банковской комиссии, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T02:16:00+03:00
2025-04-29T02:17:00+03:00
общество
жкх
александр якубовский
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий и участники СВО могут оплачивать услуги ЖКХ без банковской комиссии, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "Важное решение - категории граждан смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии. Льгота распространяется на пенсионеров, многодетные семьи, инвалидов, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, а также членов семей погибших или умерших участников СВО, Великой Отечественной войны и других боевых действий", - сказал Якубовский. Парламентарий отметил, что данная мера касается оплаты как основной суммы платежей, так и пеней за несвоевременную оплату услуг ЖКХ. "Комиссию не должны взимать ни при оплате в банке, ни через онлайн-сервисы. Если с вас все же удержали комиссию - обращайтесь в банк с письменной претензией. В случае отказа - нужно подать жалобу в Банк России или в Роспотребнадзор", - заключил он.
https://ria.ru/20250425/svo-2013306769.html
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общество, жкх, александр якубовский, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, ЖКХ, Александр Якубовский, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Госдуме рассказали, кто может оплачивать услуги ЖКХ без комиссии

Депутат Якубовский: льготники могут оплачивать услуги ЖКХ без комиссии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий и участники СВО могут оплачивать услуги ЖКХ без банковской комиссии, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Важное решение - категории граждан смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии. Льгота распространяется на пенсионеров, многодетные семьи, инвалидов, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, а также членов семей погибших или умерших участников СВО, Великой Отечественной войны и других боевых действий", - сказал Якубовский.
Парламентарий отметил, что данная мера касается оплаты как основной суммы платежей, так и пеней за несвоевременную оплату услуг ЖКХ.
"Комиссию не должны взимать ни при оплате в банке, ни через онлайн-сервисы. Если с вас все же удержали комиссию - обращайтесь в банк с письменной претензией. В случае отказа - нужно подать жалобу в Банк России или в Роспотребнадзор", - заключил он.
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ОбществоЖКХАлександр ЯкубовскийГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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