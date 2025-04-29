https://ria.ru/20250429/gosduma-2013957029.html

В Госдуме рассказали, кто может оплачивать услуги ЖКХ без комиссии

В Госдуме рассказали, кто может оплачивать услуги ЖКХ без комиссии - РИА Новости, 29.04.2025

В Госдуме рассказали, кто может оплачивать услуги ЖКХ без комиссии

Пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий и участники СВО могут оплачивать услуги ЖКХ без банковской комиссии, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T02:16:00+03:00

2025-04-29T02:16:00+03:00

2025-04-29T02:17:00+03:00

общество

жкх

александр якубовский

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий и участники СВО могут оплачивать услуги ЖКХ без банковской комиссии, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "Важное решение - категории граждан смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии. Льгота распространяется на пенсионеров, многодетные семьи, инвалидов, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, а также членов семей погибших или умерших участников СВО, Великой Отечественной войны и других боевых действий", - сказал Якубовский. Парламентарий отметил, что данная мера касается оплаты как основной суммы платежей, так и пеней за несвоевременную оплату услуг ЖКХ. "Комиссию не должны взимать ни при оплате в банке, ни через онлайн-сервисы. Если с вас все же удержали комиссию - обращайтесь в банк с письменной претензией. В случае отказа - нужно подать жалобу в Банк России или в Роспотребнадзор", - заключил он.

https://ria.ru/20250425/svo-2013306769.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, жкх, александр якубовский, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)