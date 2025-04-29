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В ГД внесут проект о праве досрочного выхода на пенсию сотрудникам МЧС - РИА Новости, 29.04.2025
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00:18 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/gosduma-2013952818.html
В ГД внесут проект о праве досрочного выхода на пенсию сотрудникам МЧС
В ГД внесут проект о праве досрочного выхода на пенсию сотрудникам МЧС - РИА Новости, 29.04.2025
В ГД внесут проект о праве досрочного выхода на пенсию сотрудникам МЧС
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, позволяющий сотрудникам... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T00:18:00+03:00
2025-04-29T00:18:00+03:00
общество
россия
ярослав нилов
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российский союз спасателей
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, позволяющий сотрудникам региональных спасательных и пожарных служб досрочно выйти на пенсию, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроект позволит спасателям и пожарным регионального уровня приобрести права на досрочное пенсионное обеспечение наравне со спасателями и пожарными МЧС России, тем самым реализуются конституционные принципы равенства и справедливости в отношении конкретной категории работников", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней уточняется, что спасатели федерального уровня, участвовавшие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, имеют право выйти на пенсию по достижении возраста 40 лет либо независимо от возраста, при наличии стажа работы в соответствующих должностях не менее 15 лет. Мужчины и женщины, проработавшие не менее 25 лет на должностях государственной противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб) имеют право на назначение страховой пенсии по старости по достижении возраста 50 лет. Однако спасатели и пожарные регионального уровня выходят на страховую пенсию по старости в общеустановленном пенсионном возрасте - мужчины в 65, женщины в 60 лет. "Продолжая работу, начатую несколько лет назад совместно с Российским союзом спасателей, вносим законопроект, уравнивающий права сотрудников федеральных и региональных спасательных и пожарных служб. Те льготы, которые заслуженно есть и федеральных спасателей и пожарных, в частности, право на досрочное пенсионное обеспечение, должны быть доступны и законодательно зафиксированы и для их региональных коллег. Это будет справедливо. Одна и та же работа, нагрузка, одни и те же риски, а льготы разные - именно на устранение этой несправедливости и направлен наш законопроект", - отметил Нилов.
https://ria.ru/20250425/gosduma-2013300506.html
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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российский союз спасателей
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российский союз спасателей
В ГД внесут проект о праве досрочного выхода на пенсию сотрудникам МЧС

Депутаты ЛДПР внесут проект о праве досрочного выхода на пенсию сотрудникам МЧС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, позволяющий сотрудникам региональных спасательных и пожарных служб досрочно выйти на пенсию, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
"Законопроект позволит спасателям и пожарным регионального уровня приобрести права на досрочное пенсионное обеспечение наравне со спасателями и пожарными МЧС России, тем самым реализуются конституционные принципы равенства и справедливости в отношении конкретной категории работников", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
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В ней уточняется, что спасатели федерального уровня, участвовавшие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, имеют право выйти на пенсию по достижении возраста 40 лет либо независимо от возраста, при наличии стажа работы в соответствующих должностях не менее 15 лет. Мужчины и женщины, проработавшие не менее 25 лет на должностях государственной противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб) имеют право на назначение страховой пенсии по старости по достижении возраста 50 лет. Однако спасатели и пожарные регионального уровня выходят на страховую пенсию по старости в общеустановленном пенсионном возрасте - мужчины в 65, женщины в 60 лет.
"Продолжая работу, начатую несколько лет назад совместно с Российским союзом спасателей, вносим законопроект, уравнивающий права сотрудников федеральных и региональных спасательных и пожарных служб. Те льготы, которые заслуженно есть и федеральных спасателей и пожарных, в частности, право на досрочное пенсионное обеспечение, должны быть доступны и законодательно зафиксированы и для их региональных коллег. Это будет справедливо. Одна и та же работа, нагрузка, одни и те же риски, а льготы разные - именно на устранение этой несправедливости и направлен наш законопроект", - отметил Нилов.
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ОбществоРоссияЯрослав НиловГосдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российский союз спасателей
 
 
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