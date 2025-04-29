https://ria.ru/20250429/gornal-2014140086.html

ВС России захватили много натовских автоматов при освобождении Горналя

ВС России захватили много натовских автоматов при освобождении Горналя - РИА Новости, 29.04.2025

ВС России захватили много натовских автоматов при освобождении Горналя

В освобожденном селе Горналь Курской области бойцы 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса захватили в качестве трофеев много... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T17:33:00+03:00

2025-04-29T17:33:00+03:00

2025-04-29T18:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСК, 29 апр — РИА Новости. В освобожденном селе Горналь Курской области бойцы 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса захватили в качестве трофеев много натовских автоматов, пулеметов и снайперских винтовок, использовавшихся украинскими боевиками, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным Витязь."В качестве трофеев нашими бойцами при освобождении Горналя в Курской области было захвачено много стрелкового вооружения противника производства стран — членов блока НАТО, в частности автоматы, пулеметы и тяжелые снайперские винтовки", — рассказал собеседник агентства. Кроме того, российские военные захватили бесшумные польские минометы, а также гранатометы и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) натовского производства. Видео с демонстрацией трофеев передано в распоряжение РИА Новости.В субботу начальник Генштаба доложил президенту о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.Украинские боевики вторглись в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий на этом участке фронта противник потерял более 76 550 военных.

https://ria.ru/20250429/taksist-2014063319.html

https://ria.ru/20250428/gornal-2013939032.html

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины