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ВС России захватили много натовских автоматов при освобождении Горналя - РИА Новости, 29.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:33 29.04.2025 (обновлено: 18:34 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/gornal-2014140086.html
ВС России захватили много натовских автоматов при освобождении Горналя
ВС России захватили много натовских автоматов при освобождении Горналя - РИА Новости, 29.04.2025
ВС России захватили много натовских автоматов при освобождении Горналя
В освобожденном селе Горналь Курской области бойцы 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса захватили в качестве трофеев много... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:33:00+03:00
2025-04-29T18:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 29 апр — РИА Новости. В освобожденном селе Горналь Курской области бойцы 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса захватили в качестве трофеев много натовских автоматов, пулеметов и снайперских винтовок, использовавшихся украинскими боевиками, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным Витязь."В качестве трофеев нашими бойцами при освобождении Горналя в Курской области было захвачено много стрелкового вооружения противника производства стран — членов блока НАТО, в частности автоматы, пулеметы и тяжелые снайперские винтовки", — рассказал собеседник агентства. Кроме того, российские военные захватили бесшумные польские минометы, а также гранатометы и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) натовского производства. Видео с демонстрацией трофеев передано в распоряжение РИА Новости.В субботу начальник Генштаба доложил президенту о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.Украинские боевики вторглись в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий на этом участке фронта противник потерял более 76 550 военных.
https://ria.ru/20250429/taksist-2014063319.html
https://ria.ru/20250428/gornal-2013939032.html
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россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
ВС России захватили много натовских автоматов при освобождении Горналя

ВС России захватили натовские автоматы и винтовки при освобождении Горналя

© РИА НовостиВС России захватили много разного натовского оружия при освобождении Горналя
ВС России захватили много разного натовского оружия при освобождении Горналя - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости
ВС России захватили много разного натовского оружия при освобождении Горналя
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КУРСК, 29 апр — РИА Новости. В освобожденном селе Горналь Курской области бойцы 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса захватили в качестве трофеев много натовских автоматов, пулеметов и снайперских винтовок, использовавшихся украинскими боевиками, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным Витязь.
"В качестве трофеев нашими бойцами при освобождении Горналя в Курской области было захвачено много стрелкового вооружения противника производства стран — членов блока НАТО, в частности автоматы, пулеметы и тяжелые снайперские винтовки", — рассказал собеседник агентства.
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Кроме того, российские военные захватили бесшумные польские минометы, а также гранатометы и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) натовского производства.
Видео с демонстрацией трофеев передано в распоряжение РИА Новости.
В субботу начальник Генштаба доложил президенту о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
Украинские боевики вторглись в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.
За время боевых действий на этом участке фронта противник потерял более 76 550 военных.
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