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Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до шести

Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до шести - РИА Новости, 29.04.2025

Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до шести

Число пострадавших в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками увеличилось до шести, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T17:21:00+03:00

2025-04-29T17:21:00+03:00

2025-04-29T17:21:00+03:00

горловка

донецкая народная республика

калининский район

иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками увеличилось до шести, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее во вторник мэр сообщал, что в результате вооруженной агрессии ВСУ по Калининскому району, а также по центру города пострадали три человека. "Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до шести", - написал мэр. Он добавил, что обстрелом ВСУ поврежден пассажирский автобус, ранен водитель. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250429/avtobus-2013993032.html

горловка

донецкая народная республика

калининский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, калининский район, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия