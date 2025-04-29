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Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до шести
Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до шести - РИА Новости, 29.04.2025
Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до шести
Число пострадавших в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками увеличилось до шести, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:21:00+03:00
2025-04-29T17:21:00+03:00
2025-04-29T17:21:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
калининский район
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками увеличилось до шести, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее во вторник мэр сообщал, что в результате вооруженной агрессии ВСУ по Калининскому району, а также по центру города пострадали три человека. "Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до шести", - написал мэр. Он добавил, что обстрелом ВСУ поврежден пассажирский автобус, ранен водитель. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, калининский район, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Калининский район, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до шести
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ увеличилось до шести