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При обстреле Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 29.04.2025
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09:25 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/gorlovka-2013980844.html
При обстреле Горловки пострадала женщина
При обстреле Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 29.04.2025
При обстреле Горловки пострадала женщина
Мирная жительница получила ранение в результате обстрела украинскими войсками центра Горловки в понедельник вечером, поврежден ряд домов, коммуникации и... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T09:25:00+03:00
2025-04-29T09:25:00+03:00
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 апр – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела украинскими войсками центра Горловки в понедельник вечером, поврежден ряд домов, коммуникации и учреждение образования, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Вследствие обстрела поселка шахты имени В.И. Ленина с позиций украинских нацистов вчера вечером ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько. По его словам, в результате артиллерийского обстрела указанного поселка зафиксированы множественные повреждения ряда домов, одного из учреждений образования и коммуникаций. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250427/gibel-2013674686.html
https://ria.ru/20250120/gorlovka-1994566724.html
горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
При обстреле Горловки пострадала женщина

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница, повреждены несколько домов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 апр – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела украинскими войсками центра Горловки в понедельник вечером, поврежден ряд домов, коммуникации и учреждение образования, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"Вследствие обстрела поселка шахты имени В.И. Ленина с позиций украинских нацистов вчера вечером ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько.
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По его словам, в результате артиллерийского обстрела указанного поселка зафиксированы множественные повреждения ряда домов, одного из учреждений образования и коммуникаций.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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ГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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