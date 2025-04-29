https://ria.ru/20250429/gorlovka-2013980844.html

При обстреле Горловки пострадала женщина

При обстреле Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 29.04.2025

При обстреле Горловки пострадала женщина

Мирная жительница получила ранение в результате обстрела украинскими войсками центра Горловки в понедельник вечером, поврежден ряд домов, коммуникации и... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T09:25:00+03:00

2025-04-29T09:25:00+03:00

2025-04-29T09:25:00+03:00

горловка

донецк

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 апр – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела украинскими войсками центра Горловки в понедельник вечером, поврежден ряд домов, коммуникации и учреждение образования, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Вследствие обстрела поселка шахты имени В.И. Ленина с позиций украинских нацистов вчера вечером ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько. По его словам, в результате артиллерийского обстрела указанного поселка зафиксированы множественные повреждения ряда домов, одного из учреждений образования и коммуникаций. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250427/gibel-2013674686.html

https://ria.ru/20250120/gorlovka-1994566724.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия