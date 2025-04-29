https://ria.ru/20250429/glavy-2014213104.html

Главы МИД БРИКС обеспокоены ростом дезинформации

Главы МИД БРИКС обеспокоены ростом дезинформации - РИА Новости, 29.04.2025

Главы МИД БРИКС обеспокоены ростом дезинформации

Главы МИД БРИКС выразили серьезную обеспокоенность ростом дезинформации и недостоверных новостей, говорится в тексте декларации по итогам встречи глав МИД стран РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T22:24:00+03:00

2025-04-29T22:24:00+03:00

2025-04-29T22:24:00+03:00

в мире

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:97:1976:1208_1920x0_80_0_0_8a7eacc39dd975a18f7ee5906b88cc16.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Главы МИД БРИКС выразили серьезную обеспокоенность ростом дезинформации и недостоверных новостей, говорится в тексте декларации по итогам встречи глав МИД стран объединения. "Министры выразили серьезную обеспокоенность в связи с экспоненциальным распространением дезинформации, ложных сведений и фейковых новостей, а также языка ненависти, особенно на цифровых платформах, которые подпитывают радикализацию и конфликты", - говорится в заявлении. Стороны подчеркнули важность целостности и подлинности информации, обеспечения доступа к точным сведениям, основанным на фактах. Министры также отметили необходимость обеспечения цифровой и медийной грамотности.

https://ria.ru/20240902/turtsiya-1969975239.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, брикс