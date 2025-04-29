https://ria.ru/20250429/glavy-2014213104.html
Главы МИД БРИКС обеспокоены ростом дезинформации
Главы МИД БРИКС обеспокоены ростом дезинформации - РИА Новости, 29.04.2025
Главы МИД БРИКС обеспокоены ростом дезинформации
Главы МИД БРИКС выразили серьезную обеспокоенность ростом дезинформации и недостоверных новостей, говорится в тексте декларации по итогам встречи глав МИД стран РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T22:24:00+03:00
2025-04-29T22:24:00+03:00
2025-04-29T22:24:00+03:00
в мире
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:97:1976:1208_1920x0_80_0_0_8a7eacc39dd975a18f7ee5906b88cc16.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Главы МИД БРИКС выразили серьезную обеспокоенность ростом дезинформации и недостоверных новостей, говорится в тексте декларации по итогам встречи глав МИД стран объединения. "Министры выразили серьезную обеспокоенность в связи с экспоненциальным распространением дезинформации, ложных сведений и фейковых новостей, а также языка ненависти, особенно на цифровых платформах, которые подпитывают радикализацию и конфликты", - говорится в заявлении. Стороны подчеркнули важность целостности и подлинности информации, обеспечения доступа к точным сведениям, основанным на фактах. Министры также отметили необходимость обеспечения цифровой и медийной грамотности.
https://ria.ru/20240902/turtsiya-1969975239.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:0:1642:1231_1920x0_80_0_0_ddf9620fac15b3ed7237c2ab9c9896c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брикс
Главы МИД БРИКС обеспокоены ростом дезинформации
Главы МИД БРИКС обеспокоены ростом дезинформации и недостоверных новостей