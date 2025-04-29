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Главы МИД БРИКС обеспокоены ростом дезинформации - РИА Новости, 29.04.2025
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22:24 29.04.2025
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Главы МИД БРИКС обеспокоены ростом дезинформации
Главы МИД БРИКС обеспокоены ростом дезинформации - РИА Новости, 29.04.2025
Главы МИД БРИКС обеспокоены ростом дезинформации
Главы МИД БРИКС выразили серьезную обеспокоенность ростом дезинформации и недостоверных новостей, говорится в тексте декларации по итогам встречи глав МИД стран РИА Новости, 29.04.2025
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2025-04-29T22:24:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Главы МИД БРИКС выразили серьезную обеспокоенность ростом дезинформации и недостоверных новостей, говорится в тексте декларации по итогам встречи глав МИД стран объединения. "Министры выразили серьезную обеспокоенность в связи с экспоненциальным распространением дезинформации, ложных сведений и фейковых новостей, а также языка ненависти, особенно на цифровых платформах, которые подпитывают радикализацию и конфликты", - говорится в заявлении. Стороны подчеркнули важность целостности и подлинности информации, обеспечения доступа к точным сведениям, основанным на фактах. Министры также отметили необходимость обеспечения цифровой и медийной грамотности.
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в мире, брикс
В мире, БРИКС
Главы МИД БРИКС обеспокоены ростом дезинформации

Главы МИД БРИКС обеспокоены ростом дезинформации и недостоверных новостей

© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Главы МИД БРИКС выразили серьезную обеспокоенность ростом дезинформации и недостоверных новостей, говорится в тексте декларации по итогам встречи глав МИД стран объединения.
«
"Министры выразили серьезную обеспокоенность в связи с экспоненциальным распространением дезинформации, ложных сведений и фейковых новостей, а также языка ненависти, особенно на цифровых платформах, которые подпитывают радикализацию и конфликты", - говорится в заявлении.
Стороны подчеркнули важность целостности и подлинности информации, обеспечения доступа к точным сведениям, основанным на фактах. Министры также отметили необходимость обеспечения цифровой и медийной грамотности.
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