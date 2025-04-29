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В АдГ поставили под сомнение заинтересованность Украины в перемирии - РИА Новости, 29.04.2025
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18:55 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/germanija-2014173888.html
В АдГ поставили под сомнение заинтересованность Украины в перемирии
В АдГ поставили под сомнение заинтересованность Украины в перемирии - РИА Новости, 29.04.2025
В АдГ поставили под сомнение заинтересованность Украины в перемирии
Продолжение Европой масштабных поставок оружия Украине ставят под сомнение заинтересованность последней в достижении долгосрочного перемирия, заявил РИА Новости РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:55:00+03:00
2025-04-29T18:55:00+03:00
в мире
россия
украина
германия
штеффен котре
владимир путин
дмитрий песков
евросоюз
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Продолжение Европой масштабных поставок оружия Украине ставят под сомнение заинтересованность последней в достижении долгосрочного перемирия, заявил РИА Новости депутат правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре. "Пока из Европы продолжаются масштабные поставки вооружений, остаётся под вопросом, существует ли в Киеве вообще серьёзный интерес к длительному перемирию - ведь эта военная поддержка скорее стимулирует продолжение войны, чем поиск компромисса", - ответил Котре на письменный запрос РИА Новости. Он в целом критически оценил роль ЕС и, в частности, Германии в текущих усилиях по поиску мирного разрешения конфликта на Украине. "АдГ крайне критически относится к роли Германии и ЕС в текущем конфликте. Вместо того чтобы занять нейтральную позицию посредников и активно способствовать мирным переговорам, они делают ставку на так называемую боеспособность, экспорт оружия и всё более глубокое вовлечение в военную эскалацию. Такая риторика не ведёт к миру, а лишь цементирует конфликт и делает Европу всё более вероятным театром военных действий. Германия должна проводить суверенную и ориентированную на мир внешнюю политику - основанную на дипломатии, балансе интересов и возвращении к политике взаимопонимания", - заявил депутат. Россия по решению президента Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва до сих пор не получила реакции от киевского режима на объявленное российской стороной перемирие, у РФ всё еще нет понимания, присоединится ли к нему Украина. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250315/germanija-2005151973.html
https://ria.ru/20250429/germanija-2014171246.html
https://ria.ru/20250429/frg-2014141537.html
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в мире, россия, украина, германия, штеффен котре, владимир путин, дмитрий песков, евросоюз, нато
В мире, Россия, Украина, Германия, Штеффен Котре, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО
В АдГ поставили под сомнение заинтересованность Украины в перемирии

Депутат АдГ Котре: поставки оружия Киеву ставят под сомнение шанс на перемирие

© AP Photo / Michael SohnПлакат партии "Альтернатива для Германии"
Плакат партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Плакат партии "Альтернатива для Германии". Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Продолжение Европой масштабных поставок оружия Украине ставят под сомнение заинтересованность последней в достижении долгосрочного перемирия, заявил РИА Новости депутат правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
«
"Пока из Европы продолжаются масштабные поставки вооружений, остаётся под вопросом, существует ли в Киеве вообще серьёзный интерес к длительному перемирию - ведь эта военная поддержка скорее стимулирует продолжение войны, чем поиск компромисса", - ответил Котре на письменный запрос РИА Новости.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В ФРГ предположили, как Берлин помогал бы Киеву в случае перемирия
15 марта, 08:38
Он в целом критически оценил роль ЕС и, в частности, Германии в текущих усилиях по поиску мирного разрешения конфликта на Украине.
«
"АдГ крайне критически относится к роли Германии и ЕС в текущем конфликте. Вместо того чтобы занять нейтральную позицию посредников и активно способствовать мирным переговорам, они делают ставку на так называемую боеспособность, экспорт оружия и всё более глубокое вовлечение в военную эскалацию. Такая риторика не ведёт к миру, а лишь цементирует конфликт и делает Европу всё более вероятным театром военных действий. Германия должна проводить суверенную и ориентированную на мир внешнюю политику - основанную на дипломатии, балансе интересов и возвращении к политике взаимопонимания", - заявил депутат.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
В АдГ призвали Украину поддержать перемирие в годовщину Победы
Вчера, 18:44
Россия по решению президента Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва до сих пор не получила реакции от киевского режима на объявленное российской стороной перемирие, у РФ всё еще нет понимания, присоединится ли к нему Украина.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Германия призвала Россию согласиться на постоянное перемирие
Вчера, 17:34
 
В миреРоссияУкраинаГерманияШтеффен КотреВладимир ПутинДмитрий ПесковЕвросоюзНАТО
 
 
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