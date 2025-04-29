https://ria.ru/20250429/geopolitika-2014023007.html
Медведев заявил о возможности восстановления доверия между Россией и США
Медведев заявил о возможности восстановления доверия между Россией и США - РИА Новости, 29.04.2025
Медведев заявил о возможности восстановления доверия между Россией и США
Россия и США являются геополитическими соперниками, но есть возможность восстановления доверия между ними, заявил заместитель председателя Совета безопасности... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:25:00+03:00
2025-04-29T12:25:00+03:00
2025-04-29T12:25:00+03:00
россия
сша
москва
дмитрий медведев
российское общество "знание"
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия и США являются геополитическими соперниками, но есть возможность восстановления доверия между ними, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". "Очевидно, что мы геополитические соперники, и так будет продолжаться очень долго. Возможность восстановить доверие между нашими странами существует", - сказал Медведев на марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, сша, москва, дмитрий медведев, российское общество "знание"
Россия, США, Москва, Дмитрий Медведев, Российское общество "Знание"
Медведев заявил о возможности восстановления доверия между Россией и США
Медведев: РФ и США геополитические соперники, но восстановить доверие можно