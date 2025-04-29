https://ria.ru/20250429/garvard-2013958111.html

В США расследуют сообщения о расовой дискриминации в Гарварде

В США расследуют сообщения о расовой дискриминации в Гарварде - РИА Новости, 29.04.2025

В США расследуют сообщения о расовой дискриминации в Гарварде

Департамент образования и департамент здравоохранения и социальных служб США объявили о проведении расследования в отношении Гарвардского университета и журнала РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T02:47:00+03:00

2025-04-29T02:47:00+03:00

2025-04-29T02:47:00+03:00

в мире

сша

барак обама

гарвардский университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012124475_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_94deaed75ba82de583d61f30c0f66876.jpg

ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Департамент образования и департамент здравоохранения и социальных служб США объявили о проведении расследования в отношении Гарвардского университета и журнала Harvard Law Review в связи с имеющимися сообщениями о расовой дискриминации. Поводом для начала расследования послужила статья в журнале Washington Free Beacon, в которой утверждалось, что на выбор редакторов и авторов статей в ведущем юридическом журнале страны оказывает влияние расовый фактор. "Похоже, что процесс отбора статей в Harvard Law Review основывается на расовых критериях. Он похож на систему распределения наград, где расовая принадлежность учёного-юриста имеет такое же значение, если не большее, чем качество работы", - заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря по гражданским правам Крейг Трейнор. В настоящее время соответствующие органы изучают финансовые отношения, механизмы контроля, принципы отбора статей и другие документы, касающиеся членства в журнале и публикации материалов. Журнал Harvard Law Review ведёт свою историю уже около 138 лет. В 1990 году он выбрал Барака Обаму первым темнокожим президентом. В феврале 2024 года журнал уже два года подряд возглавлял афроамериканец. Однако, несмотря на это, количество темнокожих первокурсников в Гарвардской юридической школе резко уменьшилось: с 7,6% до 3,4% (всего 19 человек). Ранее министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет финансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике.

https://ria.ru/20250419/oshibka-2012236128.html

https://ria.ru/20250421/garvard-2012436159.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, барак обама, гарвардский университет