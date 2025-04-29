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В ФССП рассказали, как быстро и удобно оплатить долги - РИА Новости, 29.04.2025
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05:19 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/fssp-2013962809.html
В ФССП рассказали, как быстро и удобно оплатить долги
В ФССП рассказали, как быстро и удобно оплатить долги - РИА Новости, 29.04.2025
В ФССП рассказали, как быстро и удобно оплатить долги
Получить информацию о наличии исполнительного производства, сумме долга, скачать квитанцию со штрих-кодом для оплаты долга в отделении банка можно в сервисе... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T05:19:00+03:00
2025-04-29T05:19:00+03:00
общество
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Получить информацию о наличии исполнительного производства, сумме долга, скачать квитанцию со штрих-кодом для оплаты долга в отделении банка можно в сервисе "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте ФССП России, также можно дистанционно оплатить долг через портал "Госуслуги", рассказали РИА Новости в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) РФ. "Задолженность может быть погашена различными способами, в том числе при наличии мобильного устройства с доступом к сети интернет. Возможность оплаты задолженности обеспечена сразу после возбуждения исполнительного производства", - рассказали в службе. В ФССП отметили, что приставы совместно с Минцифры России запустили сервис на портале "Госуслуги", который позволяет получать копии процессуальных документов, выносимых в рамках исполнительного производства, а также отслеживать стадии снятия ограничения выезда должника из РФ.
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общество, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Общество, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
В ФССП рассказали, как быстро и удобно оплатить долги

ФССП: на сайте службы можно скачать квитанцию для оплаты долга через банки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Получить информацию о наличии исполнительного производства, сумме долга, скачать квитанцию со штрих-кодом для оплаты долга в отделении банка можно в сервисе "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте ФССП России, также можно дистанционно оплатить долг через портал "Госуслуги", рассказали РИА Новости в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) РФ.
"Задолженность может быть погашена различными способами, в том числе при наличии мобильного устройства с доступом к сети интернет. Возможность оплаты задолженности обеспечена сразу после возбуждения исполнительного производства", - рассказали в службе.
В ФССП отметили, что приставы совместно с Минцифры России запустили сервис на портале "Госуслуги", который позволяет получать копии процессуальных документов, выносимых в рамках исполнительного производства, а также отслеживать стадии снятия ограничения выезда должника из РФ.
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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21 апреля, 04:06
 
ОбществоРоссияФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
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