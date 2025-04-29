https://ria.ru/20250429/fssp-2013962809.html

В ФССП рассказали, как быстро и удобно оплатить долги

В ФССП рассказали, как быстро и удобно оплатить долги - РИА Новости, 29.04.2025

В ФССП рассказали, как быстро и удобно оплатить долги

Получить информацию о наличии исполнительного производства, сумме долга, скачать квитанцию со штрих-кодом для оплаты долга в отделении банка можно в сервисе... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T05:19:00+03:00

2025-04-29T05:19:00+03:00

2025-04-29T05:19:00+03:00

общество

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Получить информацию о наличии исполнительного производства, сумме долга, скачать квитанцию со штрих-кодом для оплаты долга в отделении банка можно в сервисе "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте ФССП России, также можно дистанционно оплатить долг через портал "Госуслуги", рассказали РИА Новости в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) РФ. "Задолженность может быть погашена различными способами, в том числе при наличии мобильного устройства с доступом к сети интернет. Возможность оплаты задолженности обеспечена сразу после возбуждения исполнительного производства", - рассказали в службе. В ФССП отметили, что приставы совместно с Минцифры России запустили сервис на портале "Госуслуги", который позволяет получать копии процессуальных документов, выносимых в рамках исполнительного производства, а также отслеживать стадии снятия ограничения выезда должника из РФ.

https://ria.ru/20250421/fssp-2012434669.html

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общество, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)