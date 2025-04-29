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ФСБ рассекретила документы об экспериментах нацистов в Крыму - РИА Новости, 29.04.2025
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ФСБ рассекретила документы об экспериментах нацистов в Крыму
ФСБ рассекретила документы об экспериментах нацистов в Крыму - РИА Новости, 29.04.2025
ФСБ рассекретила документы об экспериментах нацистов в Крыму
Федеральная служба безопасности РФ рассекретила документы о медицинских экспериментах нацистов над советскими военнопленными и гражданскими лицами в Крыму,... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T08:53:00+03:00
2025-04-29T08:53:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ рассекретила документы о медицинских экспериментах нацистов над советскими военнопленными и гражданскими лицами в Крыму, сообщила во вторник пресс-служба УФСБ по региону. Документ, который рассекретила ФСБ, представляет собой спецсообщение начальника отдела контрразведки "Смерш" 51-й армии полковника А.Т. Никифорова, которое он направил 24 апреля 1944 года начальнику Управления контрразведки "Смерш" 4-го Украинского фронта генерал-майору Н.К. Ковальчуку. Опираясь на сведения агентурно-оперативной работы, полковник Никифоров сообщал "о проводившихся немецкими врачами в строжайшей тайне каких-то опытах над трупами и экспериментах над русскими военнопленными и мирным населением". По показаниям бывшего служащего прозектуры 1-й Советской больницы Симферополя Ивана Семеновича Галкина удалось установить, что опытами со смертельным исходом над советскими военнопленными занимались немецкие военные врачи Готфрид Кюнтер и Оскар Шульц. Для этого они специально отбирали советских военнопленных, из которых формировали группы для различных экспериментов. Как правило, эти эксперименты представляли собой изъятие внутренних органов (прежде всего почек) и испытания на военнопленных действия препарата, под воздействием которого у них атрофировались конечности на период до 20 суток. Также Галкин и другие свидетели показали, что, наряду с группами для медицинских экспериментов, в больнице находилась группа советских военнопленных "в количестве 35 человек, у которых без их согласия брали кровь до 800 кубических сантиметров одновременно". Впоследствии эта кровь использовалась для переливания раненым немецким солдатам и офицерам. Из спецсообщения, которое рассекречено ФСБ также следует, что медицинские эксперименты нацистских врачей проходили в строжайшей тайне. Группы из советских военнопленных, которые были отобраны для опытов, содержались в подвале, более того, доставлялись в прозектуру в дневное время при изоляции всего русского персонала больницы. Когда проводились эксперименты, русскому персоналу, независимо от загруженности, предлагалось уходить домой, на работе оставались только немцы. Все попытки вынести информацию о медицинских экспериментах над советскими гражданами за пределы больницы строго пресекались немцами. Установлено, что были арестованы и расстреляны как партизаны сотрудник прозектуры Старун и его сын Игорь, который нашел записку, выброшенную из подвала одним из военнопленных. Рассекреченные УФСБ архивные материалы дополняют картину злодеяний, совершенных нацистами на территории Крыма, хранят память о нечеловеческих мучениях и жертвах, в которые погрузила весь мир фашистская Германия, отмечает, комментируя рассекреченный документ доктор исторических наук, профессор Олег Романько. "Следует подчеркнуть, что спецсообщение полковника А.Т. Никифорова представляет собой уникальный документ. Об опытах, проводимых немецкими врачами в концлагерях на территории Германии и оккупированных ею странах известно довольно хорошо. Что же касается Крыма, то в советское время эти сведения специально не разглашались, а информация о медицинских экспериментах нацистов носила обрывочный характер. Теперь же, благодаря спецсообщению и другим рассекреченным документам, можно утверждать, что удалось практически полностью восстановить этот аспект преступлений оккупантов", - приводит слова Романько пресс-служба управления ФСБ.
https://ria.ru/20250422/dokumenty-2012630320.html
https://ria.ru/20250401/fsb-2008566832.html
https://ria.ru/20250411/istoriya-2010592747.html
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германия, россия, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Германия, Россия, Симферополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
ФСБ рассекретила документы об экспериментах нацистов в Крыму

ФСБ рассекретила данные об экспериментах нацистов над пленными в Крыму

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ рассекретила документы о медицинских экспериментах нацистов над советскими военнопленными и гражданскими лицами в Крыму, сообщила во вторник пресс-служба УФСБ по региону.
Документ, который рассекретила ФСБ, представляет собой спецсообщение начальника отдела контрразведки "Смерш" 51-й армии полковника А.Т. Никифорова, которое он направил 24 апреля 1944 года начальнику Управления контрразведки "Смерш" 4-го Украинского фронта генерал-майору Н.К. Ковальчуку. Опираясь на сведения агентурно-оперативной работы, полковник Никифоров сообщал "о проводившихся немецкими врачами в строжайшей тайне каких-то опытах над трупами и экспериментах над русскими военнопленными и мирным населением".
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ФСБ раскрыла новые факты об опытах нацистов над узниками "Заксенхаузена"
22 апреля, 00:11
По показаниям бывшего служащего прозектуры 1-й Советской больницы Симферополя Ивана Семеновича Галкина удалось установить, что опытами со смертельным исходом над советскими военнопленными занимались немецкие военные врачи Готфрид Кюнтер и Оскар Шульц. Для этого они специально отбирали советских военнопленных, из которых формировали группы для различных экспериментов. Как правило, эти эксперименты представляли собой изъятие внутренних органов (прежде всего почек) и испытания на военнопленных действия препарата, под воздействием которого у них атрофировались конечности на период до 20 суток. Также Галкин и другие свидетели показали, что, наряду с группами для медицинских экспериментов, в больнице находилась группа советских военнопленных "в количестве 35 человек, у которых без их согласия брали кровь до 800 кубических сантиметров одновременно". Впоследствии эта кровь использовалась для переливания раненым немецким солдатам и офицерам.
Из спецсообщения, которое рассекречено ФСБ также следует, что медицинские эксперименты нацистских врачей проходили в строжайшей тайне. Группы из советских военнопленных, которые были отобраны для опытов, содержались в подвале, более того, доставлялись в прозектуру в дневное время при изоляции всего русского персонала больницы. Когда проводились эксперименты, русскому персоналу, независимо от загруженности, предлагалось уходить домой, на работе оставались только немцы. Все попытки вынести информацию о медицинских экспериментах над советскими гражданами за пределы больницы строго пресекались немцами. Установлено, что были арестованы и расстреляны как партизаны сотрудник прозектуры Старун и его сын Игорь, который нашел записку, выброшенную из подвала одним из военнопленных.
Архив - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
ФСБ рассекретила архив о коллаборационистах времен ВОВ в Херсонской области
1 апреля, 09:40
Рассекреченные УФСБ архивные материалы дополняют картину злодеяний, совершенных нацистами на территории Крыма, хранят память о нечеловеческих мучениях и жертвах, в которые погрузила весь мир фашистская Германия, отмечает, комментируя рассекреченный документ доктор исторических наук, профессор Олег Романько.
"Следует подчеркнуть, что спецсообщение полковника А.Т. Никифорова представляет собой уникальный документ. Об опытах, проводимых немецкими врачами в концлагерях на территории Германии и оккупированных ею странах известно довольно хорошо. Что же касается Крыма, то в советское время эти сведения специально не разглашались, а информация о медицинских экспериментах нацистов носила обрывочный характер. Теперь же, благодаря спецсообщению и другим рассекреченным документам, можно утверждать, что удалось практически полностью восстановить этот аспект преступлений оккупантов", - приводит слова Романько пресс-служба управления ФСБ.
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