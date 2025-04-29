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Германия призвала Россию согласиться на постоянное перемирие - РИА Новости, 29.04.2025
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17:34 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/frg-2014141537.html
Германия призвала Россию согласиться на постоянное перемирие
Германия призвала Россию согласиться на постоянное перемирие - РИА Новости, 29.04.2025
Германия призвала Россию согласиться на постоянное перемирие
Германия негативно оценивает недавнее пасхальное перемирие на Украине и призывает Россию согласиться на постоянное прекращение огня вместо объявленного... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:34:00+03:00
2025-04-29T17:34:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Германия негативно оценивает недавнее пасхальное перемирие на Украине и призывает Россию согласиться на постоянное прекращение огня вместо объявленного перемирия во время празднования 80-летия Победы, заявили РИА Новости в МИД ФРГ. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Мы не видим причин откладывать прекращение огня и вновь призываем Россию согласиться на полное перемирие без предварительных условий", - ответила пресс-служба МИД ФРГ на письменный запрос агентства. Оценивая недавнее пасхальное перемирие, ведомство отослало к сообщениям Украины о якобы многочисленных нарушениях режима прекращения огня со стороны России. Ранее МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила о том, что Киев сорвал пасхальное перемирие, как будто старался подставить США, используя американское оружие в ходе него.
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в мире, россия, германия, украина, владимир путин, мария захарова
В мире, Россия, Германия, Украина, Владимир Путин, Мария Захарова
Германия призвала Россию согласиться на постоянное перемирие

МИД Германии призвал Россию согласиться на постоянное прекращение огня

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Германия негативно оценивает недавнее пасхальное перемирие на Украине и призывает Россию согласиться на постоянное прекращение огня вместо объявленного перемирия во время празднования 80-летия Победы, заявили РИА Новости в МИД ФРГ.
Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
"Мы не видим причин откладывать прекращение огня и вновь призываем Россию согласиться на полное перемирие без предварительных условий", - ответила пресс-служба МИД ФРГ на письменный запрос агентства.
Оценивая недавнее пасхальное перемирие, ведомство отослало к сообщениям Украины о якобы многочисленных нарушениях режима прекращения огня со стороны России.
Ранее МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила о том, что Киев сорвал пасхальное перемирие, как будто старался подставить США, используя американское оружие в ходе него.
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