https://ria.ru/20250429/fortum-2014050830.html

Энергетическая компания Fortum исключила возвращение в Россию

Энергетическая компания Fortum исключила возвращение в Россию - РИА Новости, 29.04.2025

Энергетическая компания Fortum исключила возвращение в Россию

Финская государственная энергетическая компания Fortum не намерена возвращаться в Россию и продолжит продажу своих активов в стране, следует из ее квартального... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T13:53:00+03:00

2025-04-29T13:53:00+03:00

2025-04-29T14:21:00+03:00

экономика

владимир путин

фортум

финляндия

энергетика

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Финская государственная энергетическая компания Fortum не намерена возвращаться в Россию и продолжит продажу своих активов в стране, следует из ее квартального отчета. "Стратегическая цель Fortum — поставлять чистую энергию и стимулировать декарбонизацию отраслей в странах Северной Европы. Fortum больше не ведет деятельность в России и не намерена туда возвращаться. По возможности Fortum в качестве основного варианта продолжит процесс продажи своих российских активов", — говорится в документе. Об уходе с российского рынка финский энергетический концерн объявил в мае 2022 года. В России ему принадлежали 98,23 процента акций компании "Фортум" (ныне называется "Форвард энерго") и 29,45 процента акций ТГК-1 (основной акционер — "Газпром энергохолдинг). В апреле 2023 года обе компании вошли в перечень иностранных активов, которые по указу президента Владимира Путина передавались во временное управление Росимущества. Это была ответная мера на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности.Позже совет директоров "Фортума" по требованию Росимущества сменил генерального директора. Вместо Александра Чуваева им назначили Вячеслава Кожевникова, который с ноября 2019 года занимал должность заместителя главного инженера — главного энергетика компании "Башнефть-Добыча"."Форвард Энерго" — один из производителей и поставщиков тепловой и электроэнергии на Урале и в Западной Сибири. Компании принадлежат семь теплоэлектростанций, ветропарк и четыре солнечные электростанции. ТГК-1— производитель и поставщик электро- и тепловой энергии в Северо-Западном регионе, объединяет 52 электростанции.

https://ria.ru/20250420/biznes-2012339472.html

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экономика, владимир путин, фортум, финляндия, энергетика