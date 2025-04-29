Энергетическая компания Fortum исключила возвращение в Россию
Финская энергетическая компания Fortum продолжит продажу активов в России
CC BY-SA 4.0 / Sini V / Fortum HQ Keilaniemi
Офис компании Fortum. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Финская государственная энергетическая компания Fortum не намерена возвращаться в Россию и продолжит продажу своих активов в стране, следует из ее квартального отчета.
"Стратегическая цель Fortum — поставлять чистую энергию и стимулировать декарбонизацию отраслей в странах Северной Европы. Fortum больше не ведет деятельность в России и не намерена туда возвращаться. По возможности Fortum в качестве основного варианта продолжит процесс продажи своих российских активов", — говорится в документе.
Об уходе с российского рынка финский энергетический концерн объявил в мае 2022 года. В России ему принадлежали 98,23 процента акций компании "Фортум" (ныне называется "Форвард энерго") и 29,45 процента акций ТГК-1 (основной акционер — "Газпром энергохолдинг). В апреле 2023 года обе компании вошли в перечень иностранных активов, которые по указу президента Владимира Путина передавались во временное управление Росимущества. Это была ответная мера на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности.
Позже совет директоров "Фортума" по требованию Росимущества сменил генерального директора. Вместо Александра Чуваева им назначили Вячеслава Кожевникова, который с ноября 2019 года занимал должность заместителя главного инженера — главного энергетика компании "Башнефть-Добыча".
"Форвард Энерго" — один из производителей и поставщиков тепловой и электроэнергии на Урале и в Западной Сибири. Компании принадлежат семь теплоэлектростанций, ветропарк и четыре солнечные электростанции. ТГК-1— производитель и поставщик электро- и тепловой энергии в Северо-Западном регионе, объединяет 52 электростанции.