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СМИ: в ФБР царит атмосфера запугивания после утечек информации

СМИ: в ФБР царит атмосфера запугивания после утечек информации - РИА Новости, 29.04.2025

СМИ: в ФБР царит атмосфера запугивания после утечек информации

Атмосфера запугивания и страха царит в ФБР и других ведомствах США, связанных с национальной безопасностью, из-за начавшихся проверок чиновников на полиграфе на РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T06:36:00+03:00

2025-04-29T06:36:00+03:00

2025-04-29T06:36:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Атмосфера запугивания и страха царит в ФБР и других ведомствах США, связанных с национальной безопасностью, из-за начавшихся проверок чиновников на полиграфе на фоне утечек информации, сообщает газета Washington Post со ссылкой на бывших и нынешних чиновников. Ранее телеканал CNN сообщил, что министерство внутренней безопасности США проверяет на полиграфе своих сотрудников в поиске виновных в утечках информации, относящейся к сфере нацбезопасности. "Ведомства по национальной безопасности в администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа наращивают темпы расследований предполагаемых утечек новостным СМИ, в некоторых случаях прибегая к проверкам на полиграфе, которые создают атмосферу страха и запугивания", - пишет издание. По словам одного из бывших руководителей регионального отделения ФБР, общий настрой в ведомстве сейчас "ниже плинтуса". Как пишет Washington Post, "ужас" в этих ведомствах почти физически ощутим. Другой неназванный бывший чиновник заявил изданию, что администрация Трампа выискивает не только тех, кто раскрывает засекреченные данные, но и тех, кто выдает отрицательные факты. "Это токсичная обстановка... Во-первых, есть неуверенность от незнания того, уволят вас или нет. Потом эта охота на ведьм в попытке найти информаторов", - приводит газета слова неназванного действующего чиновника с допуском к секретной информации. Ранее три высокопоставленных помощника министра обороны Пита Хегсета были отстранены от своих должностей в рамках расследования, связанного с вероятной утечкой конфиденциальных данных. Глава Пентагона Хегсет также оказался в центре скандала из-за того, что поделился в личном чате со своей семьей и адвокатом Тимом Парлаторе информацией о графике полетов истребителей, которые участвовали в ударах по позициям йеменских хуситов. Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также отмечалось, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальной информации.

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в мире, технологии, сша, йемен, пит хегсет, майк уолтц, фбр, министерство обороны сша, ансар алла