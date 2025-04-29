СМИ: в ФБР царит атмосфера запугивания после утечек информации
WP: в ФБР царит атмосфера запугивания после утечек информации
© AP Photo / John MinchilloАгент ФБР в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
Агент ФБР в Нью-Йорке . Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Атмосфера запугивания и страха царит в ФБР и других ведомствах США, связанных с национальной безопасностью, из-за начавшихся проверок чиновников на полиграфе на фоне утечек информации, сообщает газета Washington Post со ссылкой на бывших и нынешних чиновников.
Ранее телеканал CNN сообщил, что министерство внутренней безопасности США проверяет на полиграфе своих сотрудников в поиске виновных в утечках информации, относящейся к сфере нацбезопасности.
"Ведомства по национальной безопасности в администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа наращивают темпы расследований предполагаемых утечек новостным СМИ, в некоторых случаях прибегая к проверкам на полиграфе, которые создают атмосферу страха и запугивания", - пишет издание.
По словам одного из бывших руководителей регионального отделения ФБР, общий настрой в ведомстве сейчас "ниже плинтуса". Как пишет Washington Post, "ужас" в этих ведомствах почти физически ощутим. Другой неназванный бывший чиновник заявил изданию, что администрация Трампа выискивает не только тех, кто раскрывает засекреченные данные, но и тех, кто выдает отрицательные факты.
"Это токсичная обстановка... Во-первых, есть неуверенность от незнания того, уволят вас или нет. Потом эта охота на ведьм в попытке найти информаторов", - приводит газета слова неназванного действующего чиновника с допуском к секретной информации.
Ранее три высокопоставленных помощника министра обороны Пита Хегсета были отстранены от своих должностей в рамках расследования, связанного с вероятной утечкой конфиденциальных данных.
Глава Пентагона Хегсет также оказался в центре скандала из-за того, что поделился в личном чате со своей семьей и адвокатом Тимом Парлаторе информацией о графике полетов истребителей, которые участвовали в ударах по позициям йеменских хуситов.
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.
Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также отмечалось, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальной информации.
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