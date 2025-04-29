Пензенской фабрике предложили открыть производство под Ташкентом
Пензенской фабрике "SV-Мебель" предложили открыть производство под Ташкентом
Ташкент. Архивное фото
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ПЕНЗА, 29 апр - РИА Новости. Хоким (губернатор) Ташкентской области Узбекистана Зойир Мирзаев предложил пензенской фабрике "SV-Мебель" рассмотреть возможность создания совместного производства в республике, сообщила пресс-служба правительства Пензенской области.
Мирзаев на выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте осмотрел пензенскую экспозицию, где свои производства презентовали компании "Спецхиммаш", "Пензкомпрессормаш", "ПТПА-Партнер", "Промгазтехнологии", "Импульс-Атом", и пообщался с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко и руководителями предприятий.
"Зойир Мирзаев предложил присутствующим на выставке представителям компании "SV-Мебель" рассмотреть возможность организации совместного производства, подчеркнув интерес к кооперации в этой сфере промышленности", - говорится в сообщении.
Глава Ташкентской области отметил, что регион считается наиболее промышленно развитым в Узбекистане. "У нас есть химическая промышленность, добывают нефть, мы сейчас строим новый завод, поэтому нам интересны производственные мощности пензенского региона. У нас были договоренности по сотрудничеству в туристической сфере, Пензу планировал летом посетить мой заместитель. Думаю, мы расширим обсуждение направлений сотрудничества", - цитирует слова Мирзаева пресс-служба пензенского правительства.
Мельниченко отметил, что у Пензенской и Ташкентской областей есть огромный потенциал для дальнейшего взаимодействия и промышленной кооперации, и предложил хокимияту (администрации) Ташкентской области сотрудничество в реализации ряда инвестиционных проектов.
"Мы рассматриваем возможность создания в Узбекистане совместного предприятия по производству противотаранных шлагбаумов для железной дороги. Инициатор проекта - пензенская компания "ЦеСИС" - один из ведущих в России производителей инженерных средств охраны. Я вижу в Ташкентской области настоящий строительный бум, строятся жилые дома и социально значимые объекты. Можем поставлять в Ташкентскую область корпусную мебель... Мы всегда открыты к взаимодействию и обмену опытом", - цитирует слова губернатора пресс-служба.