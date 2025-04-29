https://ria.ru/20250429/evropa-2014070833.html

СМИ раскрыли коварный план Европы против России на 9 Мая

СМИ раскрыли коварный план Европы против России на 9 Мая - РИА Новости, 29.04.2025

СМИ раскрыли коварный план Европы против России на 9 Мая

Европа будет убеждать Украину не идти на перемирие с Россией перед 9 Мая, пишет издание Advance. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T14:49:00+03:00

2025-04-29T14:49:00+03:00

2025-04-29T19:27:00+03:00

в мире

украина

россия

киев

владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Европа будет убеждать Украину не идти на перемирие с Россией перед 9 Мая, пишет издание Advance."Европейские лидеры в ближайшие десять дней будут в постоянном контакте с Киевом, чтобы тот ни в коем случае и ни под каким видом не шел навстречу Москве и не давал ей шансов торжествовать 9 Мая — в день, в котором сегодня даже больше символики, чем за все годы после 1945-го", — говорится в материале.Обозреватель также считает, что Россия больше готова к миру, чем Украина.Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что у Кремля нет понимания, присоединится ли Киев к перемирию в дни 80-летия Победы.Накануне глава государства Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая и до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.Это не первая подобная инициатива со стороны российского лидера. Накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов: с 18:00 мск 19 апреля и до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня. При этом ВСУ нарушили перемирие 4,9 тысячи раз. Помимо артиллерийских обстрелов и ударов дронами, они предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области. Российские военные отразили эти нападения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250429/peregovory-2014047978.html

https://ria.ru/20250429/vvs-2014035442.html

украина

россия

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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, 80-летие победы в великой отечественной войне