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СМИ раскрыли коварный план Европы против России на 9 Мая - РИА Новости, 29.04.2025
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14:49 29.04.2025 (обновлено: 19:27 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/evropa-2014070833.html
СМИ раскрыли коварный план Европы против России на 9 Мая
СМИ раскрыли коварный план Европы против России на 9 Мая - РИА Новости, 29.04.2025
СМИ раскрыли коварный план Европы против России на 9 Мая
Европа будет убеждать Украину не идти на перемирие с Россией перед 9 Мая, пишет издание Advance. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T14:49:00+03:00
2025-04-29T19:27:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Европа будет убеждать Украину не идти на перемирие с Россией перед 9 Мая, пишет издание Advance.&quot;Европейские лидеры в ближайшие десять дней будут в постоянном контакте с Киевом, чтобы тот ни в коем случае и ни под каким видом не шел навстречу Москве и не давал ей шансов торжествовать 9 Мая — в день, в котором сегодня даже больше символики, чем за все годы после 1945-го&quot;, — говорится в материале.Обозреватель также считает, что Россия больше готова к миру, чем Украина.Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что у Кремля нет понимания, присоединится ли Киев к перемирию в дни 80-летия Победы.Накануне глава государства Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая и до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.Это не первая подобная инициатива со стороны российского лидера. Накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов: с 18:00 мск 19 апреля и до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня. При этом ВСУ нарушили перемирие 4,9 тысячи раз. Помимо артиллерийских обстрелов и ударов дронами, они предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области. Российские военные отразили эти нападения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250429/peregovory-2014047978.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, 80-летие победы в великой отечественной войне
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
СМИ раскрыли коварный план Европы против России на 9 Мая

Advance: Европа будет убеждать Киев не принимать перемирие с Москвой перед 9 Мая

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Европа будет убеждать Украину не идти на перемирие с Россией перед 9 Мая, пишет издание Advance.
«

"Европейские лидеры в ближайшие десять дней будут в постоянном контакте с Киевом, чтобы тот ни в коем случае и ни под каким видом не шел навстречу Москве и не давал ей шансов торжествовать 9 Мая — в день, в котором сегодня даже больше символики, чем за все годы после 1945-го", — говорится в материале.

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Обозреватель также считает, что Россия больше готова к миру, чем Украина.
Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что у Кремля нет понимания, присоединится ли Киев к перемирию в дни 80-летия Победы.
Накануне глава государства Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая и до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
Это не первая подобная инициатива со стороны российского лидера. Накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов: с 18:00 мск 19 апреля и до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня. При этом ВСУ нарушили перемирие 4,9 тысячи раз. Помимо артиллерийских обстрелов и ударов дронами, они предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области. Российские военные отразили эти нападения.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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Вчера, 12:50
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы Украины80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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