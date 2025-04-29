https://ria.ru/20250429/evropa-2014042103.html
В Европе прошли субботники на мемориалах и памятниках ВОВ
В Европе прошли субботники на мемориалах и памятниках ВОВ - РИА Новости, 29.04.2025
В Европе прошли субботники на мемориалах и памятниках ВОВ
Молодые люди в семи европейских странах провели субботники на мемориалах и памятниках Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе Дирекции Всемирного... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T13:15:00+03:00
2025-04-29T13:15:00+03:00
2025-04-29T13:36:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
болгария
чехия
дмитрий иванов
владимир путин
в мире
день победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014045115_0:375:960:915_1920x0_80_0_0_5d302337cf91c37c59412f947cf0a638.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Молодые люди в семи европейских странах провели субботники на мемориалах и памятниках Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе Дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ). "В рамках общения с нашими зарубежными партнёрами рассказали им об акции "Мы за чистоту". После того, как они узнали про акцию, ребята проявили инициативу и организовали в своих странах субботники на мемориалах и памятниках Великой Отечественной войны. Субботники уже прошли в ряде европейских государств: Болгарии, Бельгии, Чехии, Германии, Сербии, Македонии, Люксембурге... Мы от всей души благодарим наших друзей из-за рубежа за их неравнодушие, которое наглядно демонстрирует единство народов в стремлении сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне", - приводятся в сообщении слова генерального директора Дирекции ВФМ Дмитрия Иванова. Он добавил, что к субботникам в ряде регионов РФ подключились студенты российских вузов из Сенегала, Индии, Сирии, Омана и Молдавии. В частности, в Болгарии молодые добровольцы восстановили памятную плиту на дороге между Обзором и Солнечным берегом, установленную на месте уничтожения техники фашистов партизанским отрядом. А в Чехии и Сербии молодежь облагородила памятники советским воинам. Всероссийская неделя субботников "Мы за чистоту" проходит по территории всей России, акция организована движением "Экосистема" совместно с Росмолодежью в рамках Года защитника Отечества, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. -0-
https://ria.ru/20250429/moskva-2014034742.html
болгария
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014045115_0:306:960:1026_1920x0_80_0_0_bc8bc5c0dbc33cbef4158f027d98aa9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
болгария, чехия, дмитрий иванов, владимир путин, в мире, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Болгария, Чехия, Дмитрий Иванов, Владимир Путин, В мире, День Победы
В Европе прошли субботники на мемориалах и памятниках ВОВ
ВФМ: в семи европейских странах прошли субботники на мемориалах и памятниках ВОВ