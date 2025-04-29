https://ria.ru/20250429/evropa-2014042103.html

В Европе прошли субботники на мемориалах и памятниках ВОВ

В Европе прошли субботники на мемориалах и памятниках ВОВ - РИА Новости, 29.04.2025

В Европе прошли субботники на мемориалах и памятниках ВОВ

Молодые люди в семи европейских странах провели субботники на мемориалах и памятниках Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе Дирекции Всемирного... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T13:15:00+03:00

2025-04-29T13:15:00+03:00

2025-04-29T13:36:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Молодые люди в семи европейских странах провели субботники на мемориалах и памятниках Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе Дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ). "В рамках общения с нашими зарубежными партнёрами рассказали им об акции "Мы за чистоту". После того, как они узнали про акцию, ребята проявили инициативу и организовали в своих странах субботники на мемориалах и памятниках Великой Отечественной войны. Субботники уже прошли в ряде европейских государств: Болгарии, Бельгии, Чехии, Германии, Сербии, Македонии, Люксембурге... Мы от всей души благодарим наших друзей из-за рубежа за их неравнодушие, которое наглядно демонстрирует единство народов в стремлении сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне", - приводятся в сообщении слова генерального директора Дирекции ВФМ Дмитрия Иванова. Он добавил, что к субботникам в ряде регионов РФ подключились студенты российских вузов из Сенегала, Индии, Сирии, Омана и Молдавии. В частности, в Болгарии молодые добровольцы восстановили памятную плиту на дороге между Обзором и Солнечным берегом, установленную на месте уничтожения техники фашистов партизанским отрядом. А в Чехии и Сербии молодежь облагородила памятники советским воинам. Всероссийская неделя субботников "Мы за чистоту" проходит по территории всей России, акция организована движением "Экосистема" совместно с Росмолодежью в рамках Года защитника Отечества, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. -0-

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болгария, чехия, дмитрий иванов, владимир путин, в мире, день победы