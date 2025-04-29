https://ria.ru/20250429/es-2014025485.html
Медведев назвал действия ЕС слабоумием без отваги
Медведев назвал действия ЕС слабоумием без отваги - РИА Новости, 29.04.2025
Медведев назвал действия ЕС слабоумием без отваги
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал действия Евросоюза "слабоумием без отваги", которое скоро надоест его гражданам. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:32:00+03:00
2025-04-29T12:32:00+03:00
2025-04-29T12:32:00+03:00
россия
дмитрий медведев
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал действия Евросоюза "слабоумием без отваги", которое скоро надоест его гражданам. Медведев во вторник выступает с лекцией в рамках просветительского марафона "Знание.Первые". "Все, что они (Евросоюз - ред.) сейчас творят, это такое слабоумие без отваги. Уверен, что гражданам Евросоюза все это надоест довольно скоро. Да они и сейчас об этом пишут", - сказал Медведев. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250429/geopolitika-2014023007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, евросоюз, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, Евросоюз, В мире
Медведев назвал действия ЕС слабоумием без отваги
Медведев назвал действия ЕС слабоумием, которое надоест его гражданам