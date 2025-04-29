https://ria.ru/20250429/es-2014025485.html

Медведев назвал действия ЕС слабоумием без отваги

Медведев назвал действия ЕС слабоумием без отваги - РИА Новости, 29.04.2025

Медведев назвал действия ЕС слабоумием без отваги

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал действия Евросоюза "слабоумием без отваги", которое скоро надоест его гражданам. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:32:00+03:00

2025-04-29T12:32:00+03:00

2025-04-29T12:32:00+03:00

россия

дмитрий медведев

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал действия Евросоюза "слабоумием без отваги", которое скоро надоест его гражданам. Медведев во вторник выступает с лекцией в рамках просветительского марафона "Знание.Первые". "Все, что они (Евросоюз - ред.) сейчас творят, это такое слабоумие без отваги. Уверен, что гражданам Евросоюза все это надоест довольно скоро. Да они и сейчас об этом пишут", - сказал Медведев. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250429/geopolitika-2014023007.html

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Варвара Скокшина

россия, дмитрий медведев, евросоюз, в мире