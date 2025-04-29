Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал действия ЕС слабоумием без отваги - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/es-2014025485.html
Медведев назвал действия ЕС слабоумием без отваги
Медведев назвал действия ЕС слабоумием без отваги - РИА Новости, 29.04.2025
Медведев назвал действия ЕС слабоумием без отваги
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал действия Евросоюза "слабоумием без отваги", которое скоро надоест его гражданам. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:32:00+03:00
2025-04-29T12:32:00+03:00
россия
дмитрий медведев
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014020575_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ecb716fe2ee62b6b97a0401d16df042.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал действия Евросоюза "слабоумием без отваги", которое скоро надоест его гражданам. Медведев во вторник выступает с лекцией в рамках просветительского марафона "Знание.Первые". "Все, что они (Евросоюз - ред.) сейчас творят, это такое слабоумие без отваги. Уверен, что гражданам Евросоюза все это надоест довольно скоро. Да они и сейчас об этом пишут", - сказал Медведев. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250429/geopolitika-2014023007.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014020575_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_c1fddf1453b60094e0f28f13d6df50b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, евросоюз, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, Евросоюз, В мире
Медведев назвал действия ЕС слабоумием без отваги

Медведев назвал действия ЕС слабоумием, которое надоест его гражданам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал действия Евросоюза "слабоумием без отваги", которое скоро надоест его гражданам.
Медведев во вторник выступает с лекцией в рамках просветительского марафона "Знание.Первые".
"Все, что они (Евросоюз - ред.) сейчас творят, это такое слабоумие без отваги. Уверен, что гражданам Евросоюза все это надоест довольно скоро. Да они и сейчас об этом пишут", - сказал Медведев.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Медведев заявил о возможности восстановления доверия между Россией и США
Вчера, 12:25
 
РоссияДмитрий МедведевЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала