https://ria.ru/20250429/en-2014185230.html

Совет директоров ЭН+ утвердил единый отчет за 2024 год

Совет директоров ЭН+ утвердил единый отчет за 2024 год - РИА Новости, 29.04.2025

Совет директоров ЭН+ утвердил единый отчет за 2024 год

На результаты работы российского энерго-металлургического холдинга Эн+ в 2024 году оказали давление колебания курсов национальной и иностранных валют, высокие... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T20:16:00+03:00

2025-04-29T20:16:00+03:00

2025-04-29T20:16:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. На результаты работы российского энерго-металлургического холдинга Эн+ в 2024 году оказали давление колебания курсов национальной и иностранных валют, высокие кредитные ставки, подорожание оборудования, а также сдержанная динамика спроса на алюминий и расширение санкционных ограничений, говорится в Едином отчете группы за минувший год."В прошлом году объем реализации алюминия снизился на 7,1% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, составив 3 859 тысячи тонн. Генерация на гидроэлектростанциях (ГЭС) Группы в 2024 году увеличилась в годовом выражении на 7,1% и составила 73,7 миллиарда кВтч, что было обусловлено гидрологической обстановкой. Общая выработка электроэнергии увеличилась на 6,5% и составила 90,7 миллиарда кВтч", - приводятся в сообщении компании данные отчета, утвержденного советом директоров Эн+.При этом в результате реализации масштабных инвестпроектов капитальные затраты энергетического сегмента Эн+ в 2024 году составили 519 миллионов долларов и росли более высокими темпами (+31,7%), чем в целом по Группе (+29,7%), где общий объем капитальных затрат составил по итогам 2024 года 1 878 миллиона долларов. Инвестиции энергетического сегмента были направлены на строительство новой генерации для покрытия энергодефицита на юго-востоке Сибири, а также программу модернизации ключевого оборудования ГЭС Ангарско-Енисейского каскада и ТЭЦ Группы.Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру Группа сохранила приверженность принципам устойчивого развития. Так, в охрану окружающей среды в регионах присутствия инвестировано 212,3 миллиона долларов (+2,5% по сравнению с 2023 годом), на предприятиях повторно использованы или переработаны 62,4% всех генерируемых отходов, а доля повторно используемой и оборотной воды выросла до 64,3%. Углеродный след алюминия, произведенного компанией, в пять раз меньше, чем в среднем по индустрии, и составляет 2,3 тонны CO2-эквивалента.В свою очередь, расходы на социальные программы поддержки персонала выросли на 12,3% год к году - до 147,9 миллиона долларов."Более 76 миллионов долларов было направлено в регионы ответственности в качестве социальных инвестиций, включая развитие инфраструктуры, поддержку систем здравоохранения и образования, проекты в области культуры и спорта, помощь социально-незащищенным слоям населения, инициативы корпоративных и городских волонтеров", - добавили в компании.Кроме того, Группа активно вовлекает персонал в процессы управления качеством. В 2024 году экономический эффект от реализации проектов и предложений сотрудников составил 128,5 миллиона долларов.В начале 2025 года Эн+ был присвоен ESG-рейтинг на уровне A- от китайского агентства CCGFX, означающий, что практики устойчивого развития Группы позволяют относить ее к 10% мировых лидеров в области "добычи ресурсов", подчеркивается в сообщении.В рамках приверженности целям достичь нулевого баланса выбросов парниковых газов к 2050 году и сократить их как минимум на 35% к 2035 году Эн+ реализует программу увеличения выработки возобновляемой электроэнергии на ГЭС "Новая энергия", которая в 2024 году позволила дополнительно выработать 2,5 миллиарда кВтч и предотвратить 2,9 миллиона тонн CO2-эквивалентных выбросов парниковых газов от угольной генерации. В минувшем году ГЭС компании прошли международную сертификацию, подтвердившую, что углеродный след электроэнергии ангарских ГЭС – один из самых низких в мире.В рамках корпоративной программы по сохранению биоразнообразия проводится ежегодный экомониторинг озера Байкал, экологическая экспедиция по подъему затонувших сетей со дна озера и очистка его берегов от мусора, на водохранилищах ГЭС создаются искусственные нерестилища."Несмотря на непростые экономические условия, рост капитальных затрат и волатильность на мировых рынках, Эн+ продолжает поступательное движение к экономически, экологически и климатически эффективной операционной модели. Мы стремимся к повышению качества жизни и досуга местных сообществ в регионах ответственности, модернизируем ГЭС и ТЭЦ, оснащая их самым современным оборудованием, повышая надежность и экологичность их работы, внедряем инновации и строим планы по развитию новой генерации. Высокий уровень корпоративного управления позволяет группе Эн+ не только достигать позитивных финансовых результатов, но и оставаться опорной компанией российской энергетики, одним из ключевых производителей низкоуглеродной электроэнергии в России", - резюмировал генеральный директор компании Владимир Колмогоров.

https://ria.ru/20250415/abiturienty-2011344857.html

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эн+ (en+ group), новости компаний - экономика, энергетика