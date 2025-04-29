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Российская экономика будет одной из ключевых в мире, считает Сакс - РИА Новости, 29.04.2025
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13:57 29.04.2025 (обновлено: 13:58 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/ekonomika-2014051585.html
Российская экономика будет одной из ключевых в мире, считает Сакс
Российская экономика будет одной из ключевых в мире, считает Сакс - РИА Новости, 29.04.2025
Российская экономика будет одной из ключевых в мире, считает Сакс
Российская экономика в ближайшие годы будет одной из ключевых в мире, и ее ждут очень заметные экономические успехи в том числе благодаря новым технологиям,... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T13:57:00+03:00
2025-04-29T13:58:00+03:00
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российская экономика в ближайшие годы будет одной из ключевых в мире, и ее ждут очень заметные экономические успехи в том числе благодаря новым технологиям, считает американский экономист Джеффри Сакс. На полях открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" экономист сказал журналистам, что российская экономика, по некоторым оценкам, уже пятая или шестая в мире по размеру. "Факт в том, что Россия будет одной из самых главных экономик мира в ближайшие годы. С такой обширной площадью, составляющей 17 миллионов квадратных километров, с полной ресурсной базой - и еда, и природные ресурсы, и жизненное пространство, и биоразнообразие. Россия воплощает такой потрясающий природный капитал и экономический простор, что ее успех, на мой взгляд, будет очень большим", - сказал Сакс. Он также полагает, что в будущем российские пространства будут осваиваться с помощью дронов и автономного транспорта, и новые технологии еще больше укрепят российскую экономическую мощь.
https://ria.ru/20250429/rossiya-2013952393.html
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экономика, технологии, россия
Экономика, Технологии, Россия
Российская экономика будет одной из ключевых в мире, считает Сакс

Экономист Сакс: российскую экономику в скором времени ждут заметные успехи

© AP Photo / Darko VojinovicМужчина с российским флагом
Мужчина с российским флагом - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Мужчина с российским флагом. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российская экономика в ближайшие годы будет одной из ключевых в мире, и ее ждут очень заметные экономические успехи в том числе благодаря новым технологиям, считает американский экономист Джеффри Сакс.
На полях открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" экономист сказал журналистам, что российская экономика, по некоторым оценкам, уже пятая или шестая в мире по размеру.
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"Факт в том, что Россия будет одной из самых главных экономик мира в ближайшие годы. С такой обширной площадью, составляющей 17 миллионов квадратных километров, с полной ресурсной базой - и еда, и природные ресурсы, и жизненное пространство, и биоразнообразие. Россия воплощает такой потрясающий природный капитал и экономический простор, что ее успех, на мой взгляд, будет очень большим", - сказал Сакс.
Он также полагает, что в будущем российские пространства будут осваиваться с помощью дронов и автономного транспорта, и новые технологии еще больше укрепят российскую экономическую мощь.
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