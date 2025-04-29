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ЕК заявила о готовности помочь в расследовании причин блэкаута - РИА Новости, 29.04.2025
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19:09 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/ek-2014176484.html
ЕК заявила о готовности помочь в расследовании причин блэкаута
ЕК заявила о готовности помочь в расследовании причин блэкаута - РИА Новости, 29.04.2025
ЕК заявила о готовности помочь в расследовании причин блэкаута
Еврокомиссия может провести расследование масштабных отключений электричества в Испании и Португалии, сообщил еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен в соцсети РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T19:09:00+03:00
2025-04-29T19:09:00+03:00
в мире
испания
португалия
еврокомиссия
евросоюз
отключение электричества в европе
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Еврокомиссия может провести расследование масштабных отключений электричества в Испании и Португалии, сообщил еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен в соцсети X.&quot;Ситуация с энергоснабжением в Испании и Португалии нормализуется. Это самый серьезный инцидент в ЕС за последние два года. Мы готовы оказать всяческую поддержку Испании и Португалии, в том числе инициировать тщательное расследование&quot;, - написал еврокомиссар.Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Через сутки компания-оператор сообщила, что работа систем электроснабжения в Испании нормализована. Португальский оператор электросетей REN, в свою очередь, заявил, что редкое атмосферное явление в Испании из-за экстремальных температурных перепадов внутри страны вызвало отключения электричества по всему Пиренейскому полуострову.
https://ria.ru/20250429/uscherb-2013990437.html
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в мире, испания, португалия, еврокомиссия, евросоюз, отключение электричества в европе
В мире, Испания, Португалия, Еврокомиссия, Евросоюз, Отключение электричества в Европе
ЕК заявила о готовности помочь в расследовании причин блэкаута

ЕК может расследовать масштабные отключения электричества в Испании и Португалии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Еврокомиссия может провести расследование масштабных отключений электричества в Испании и Португалии, сообщил еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен в соцсети X.
«

"Ситуация с энергоснабжением в Испании и Португалии нормализуется. Это самый серьезный инцидент в ЕС за последние два года. Мы готовы оказать всяческую поддержку Испании и Португалии, в том числе инициировать тщательное расследование", - написал еврокомиссар.

Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Через сутки компания-оператор сообщила, что работа систем электроснабжения в Испании нормализована. Португальский оператор электросетей REN, в свою очередь, заявил, что редкое атмосферное явление в Испании из-за экстремальных температурных перепадов внутри страны вызвало отключения электричества по всему Пиренейскому полуострову.
Блэкаут в Западной Европе. В Испании и Португалии произошло масштабное отключение электричества - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
В Испании подсчитали ущерб от масштабного отключения электроэнергии
Вчера, 10:15
 
В миреИспанияПортугалияЕврокомиссияЕвросоюзОтключение электричества в Европе
 
 
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