https://ria.ru/20250429/ek-2014176484.html

ЕК заявила о готовности помочь в расследовании причин блэкаута

ЕК заявила о готовности помочь в расследовании причин блэкаута - РИА Новости, 29.04.2025

ЕК заявила о готовности помочь в расследовании причин блэкаута

Еврокомиссия может провести расследование масштабных отключений электричества в Испании и Португалии, сообщил еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен в соцсети РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T19:09:00+03:00

2025-04-29T19:09:00+03:00

2025-04-29T19:09:00+03:00

в мире

испания

португалия

еврокомиссия

евросоюз

отключение электричества в европе

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БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Еврокомиссия может провести расследование масштабных отключений электричества в Испании и Португалии, сообщил еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен в соцсети X."Ситуация с энергоснабжением в Испании и Португалии нормализуется. Это самый серьезный инцидент в ЕС за последние два года. Мы готовы оказать всяческую поддержку Испании и Португалии, в том числе инициировать тщательное расследование", - написал еврокомиссар.Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Через сутки компания-оператор сообщила, что работа систем электроснабжения в Испании нормализована. Португальский оператор электросетей REN, в свою очередь, заявил, что редкое атмосферное явление в Испании из-за экстремальных температурных перепадов внутри страны вызвало отключения электричества по всему Пиренейскому полуострову.

https://ria.ru/20250429/uscherb-2013990437.html

испания

португалия

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в мире, испания, португалия, еврокомиссия, евросоюз, отключение электричества в европе