https://ria.ru/20250429/egipet-2014086643.html

Azur Air рассматривает возможность увеличения рейсов в Египет

Azur Air рассматривает возможность увеличения рейсов в Египет - РИА Новости, 29.04.2025

Azur Air рассматривает возможность увеличения рейсов в Египет

Авиакомпания Azur Air рассматривает возможность выполнения дополнительных рейсов в Египет из нескольких городов России после сокращения рейсов AlMasria до... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T15:29:00+03:00

2025-04-29T15:29:00+03:00

2025-04-29T15:29:00+03:00

россия

египет

azur air

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Авиакомпания Azur Air рассматривает возможность выполнения дополнительных рейсов в Египет из нескольких городов России после сокращения рейсов AlMasria до курортов Египта, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании. Ранее во вторник Росавиация сообщила РИА Новости, что по итогам консультаций с ведомством, принимая во внимание периодические сбои в расписании, египетский перевозчик AlMasria Universal Airlines решил сократить количество своих рейсов в Россию и из нее по согласованию с туроператорами. В Росавиации подчеркнули, что не ограничивали работу авиакомпании и уточнили, что ситуация находится на контроле специалистов ведомства. "Авиакомпания рассматривает возможность выполнения дополнительных рейсов в Египет из нескольких городов России, однако этот вопрос пока находится в стадии согласования с заказчиком", - сообщил источник. Российские туроператоры готовят альтернативные варианты перелета после сокращения рейсов AlMasria до курортов Египта, сообщили ранее во вторник РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Azur Air - крупнейшая чартерная авиакомпания России. Выполняет перевозки по международным туристическим направлениям в интересах российских туристов. Первый полет под брендом Azur Air состоялся в декабре 2014 года.

https://ria.ru/20250206/egipet-1997191301.html

россия

египет

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россия, египет, azur air, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ассоциация туроператоров россии (атор)