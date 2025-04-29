https://ria.ru/20250429/egipet-2014086643.html
Azur Air рассматривает возможность увеличения рейсов в Египет
Azur Air рассматривает возможность увеличения рейсов в Египет - РИА Новости, 29.04.2025
Azur Air рассматривает возможность увеличения рейсов в Египет
Авиакомпания Azur Air рассматривает возможность выполнения дополнительных рейсов в Египет из нескольких городов России после сокращения рейсов AlMasria до... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T15:29:00+03:00
2025-04-29T15:29:00+03:00
2025-04-29T15:29:00+03:00
россия
египет
azur air
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Авиакомпания Azur Air рассматривает возможность выполнения дополнительных рейсов в Египет из нескольких городов России после сокращения рейсов AlMasria до курортов Египта, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании. Ранее во вторник Росавиация сообщила РИА Новости, что по итогам консультаций с ведомством, принимая во внимание периодические сбои в расписании, египетский перевозчик AlMasria Universal Airlines решил сократить количество своих рейсов в Россию и из нее по согласованию с туроператорами. В Росавиации подчеркнули, что не ограничивали работу авиакомпании и уточнили, что ситуация находится на контроле специалистов ведомства. "Авиакомпания рассматривает возможность выполнения дополнительных рейсов в Египет из нескольких городов России, однако этот вопрос пока находится в стадии согласования с заказчиком", - сообщил источник. Российские туроператоры готовят альтернативные варианты перелета после сокращения рейсов AlMasria до курортов Египта, сообщили ранее во вторник РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Azur Air - крупнейшая чартерная авиакомпания России. Выполняет перевозки по международным туристическим направлениям в интересах российских туристов. Первый полет под брендом Azur Air состоялся в декабре 2014 года.
https://ria.ru/20250206/egipet-1997191301.html
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россия, египет, azur air, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ассоциация туроператоров россии (атор)
Россия, Египет, Azur Air, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Azur Air рассматривает возможность увеличения рейсов в Египет
Azur Air рассматривает возможность выполнения дополнительных рейсов в Египет