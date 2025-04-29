https://ria.ru/20250429/ege-2013959437.html

Вопрос про Героя России попал в ЕГЭ по истории

Вопрос про Героя России попал в ЕГЭ по истории - РИА Новости, 29.04.2025

Вопрос про Героя России попал в ЕГЭ по истории

Вопрос про погибшую в зоне спецоперации Героя России Ольгу Качуру попал в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2025 года по истории, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T03:27:00+03:00

2025-04-29T03:27:00+03:00

2025-04-29T03:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

ольга качура

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вопрос про погибшую в зоне спецоперации Героя России Ольгу Качуру попал в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2025 года по истории, выяснило РИА Новости, ознакомившись с вариантом досрочного тестирования. В задании школьникам необходимо было соотнести то, что личность Качуры связана с СВО. Полковник Народной милиции ДНР Ольга Качура воевала с 2014 года. Тогда же после дерзкой вылазки в тыл противника получила прозвище "Корса". Она стала командиром реактивного артиллерийского дивизиона, в ее подчинении было 140 артиллеристов. На "Корсу" было совершено несколько покушений. Четвертое из них произошло 3 августа 2022 года: колонну машин, в которой ехала Ольга, обстреляли, от полученных ранений она скончалась по пути в больницу. Указом президента РФ Качуре посмертно присвоено звание Героя России: "За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга".

https://ria.ru/20250225/rosobrnadzor-2001507277.html

россия

донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, ольга качура