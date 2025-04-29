Страны ЕАЭС защищены от фрагментации мировой экономики, заявил Оверчук
Оверчук: общий таможенный контур защищает страны ЕАЭС от фрагментации экономики
© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
© Sputnik / Владислав Воднев
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) . Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 29 апр - РИА Новости. Страны ЕАЭС защищены общим таможенным контуром от фрагментации мировой экономики и тарифного противостояния, заявил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук.
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"Этот вопрос сегодня мы поднимали перед коллегами, и в том числе мы очень много работаем по линии Евразийского экономического союза, где наши страны защищены общим таможенным контуром", - сказал Оверчук , отвечая на вопрос РИА Новости о влиянии на страны ЕАЭС фрагментации и тарифного противостояния в мировой экономике.
Он отметил, что фрагментация и тарифное противостояние в мировой экономике открывают возможности для стран ЕАЭС.
"Здесь, конечно же, тоже необходимо эту ситуацию оценивать и всем нашим странам вместе реагировать на эти новые вызовы. Но они, вместе с тем, открывают и возможности. Потому что эта ситуация способствует улучшению взаимной торговли между нашими странами, мы будем более активно взаимодействовать друг с другом в этой связи", - сказал Оверчук, отвечая на вопрос РИА Новости о возможных выгодах для стран ЕАЭС от фрагментации и тарифного противостояния в мировой экономике.