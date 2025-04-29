https://ria.ru/20250429/eaes-2013991602.html

Страны ЕАЭС защищены от фрагментации мировой экономики, заявил Оверчук

Страны ЕАЭС защищены от фрагментации мировой экономики, заявил Оверчук - РИА Новости, 29.04.2025

Страны ЕАЭС защищены от фрагментации мировой экономики, заявил Оверчук

Страны ЕАЭС защищены общим таможенным контуром от фрагментации мировой экономики и тарифного противостояния, заявил журналистам вице-премьер России Алексей... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T10:21:00+03:00

2025-04-29T10:21:00+03:00

2025-04-29T10:31:00+03:00

россия

евразийский экономический союз

экономика

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ТАШКЕНТ, 29 апр - РИА Новости. Страны ЕАЭС защищены общим таможенным контуром от фрагментации мировой экономики и тарифного противостояния, заявил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук.Оверчук во вторник в Ташкенте принял участие в 105-м заседании экономического совета СНГ."Этот вопрос сегодня мы поднимали перед коллегами, и в том числе мы очень много работаем по линии Евразийского экономического союза, где наши страны защищены общим таможенным контуром", - сказал Оверчук , отвечая на вопрос РИА Новости о влиянии на страны ЕАЭС фрагментации и тарифного противостояния в мировой экономике.Он отметил, что фрагментация и тарифное противостояние в мировой экономике открывают возможности для стран ЕАЭС."Здесь, конечно же, тоже необходимо эту ситуацию оценивать и всем нашим странам вместе реагировать на эти новые вызовы. Но они, вместе с тем, открывают и возможности. Потому что эта ситуация способствует улучшению взаимной торговли между нашими странами, мы будем более активно взаимодействовать друг с другом в этой связи", - сказал Оверчук, отвечая на вопрос РИА Новости о возможных выгодах для стран ЕАЭС от фрагментации и тарифного противостояния в мировой экономике.

https://ria.ru/20250410/ermolovich-2010561351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, евразийский экономический союз, экономика