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Страны ЕАЭС защищены от фрагментации мировой экономики, заявил Оверчук - РИА Новости, 29.04.2025
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10:21 29.04.2025 (обновлено: 10:31 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/eaes-2013991602.html
Страны ЕАЭС защищены от фрагментации мировой экономики, заявил Оверчук
Страны ЕАЭС защищены от фрагментации мировой экономики, заявил Оверчук - РИА Новости, 29.04.2025
Страны ЕАЭС защищены от фрагментации мировой экономики, заявил Оверчук
Страны ЕАЭС защищены общим таможенным контуром от фрагментации мировой экономики и тарифного противостояния, заявил журналистам вице-премьер России Алексей... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T10:21:00+03:00
2025-04-29T10:31:00+03:00
россия
евразийский экономический союз
экономика
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ТАШКЕНТ, 29 апр - РИА Новости. Страны ЕАЭС защищены общим таможенным контуром от фрагментации мировой экономики и тарифного противостояния, заявил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук.Оверчук во вторник в Ташкенте принял участие в 105-м заседании экономического совета СНГ."Этот вопрос сегодня мы поднимали перед коллегами, и в том числе мы очень много работаем по линии Евразийского экономического союза, где наши страны защищены общим таможенным контуром", - сказал Оверчук , отвечая на вопрос РИА Новости о влиянии на страны ЕАЭС фрагментации и тарифного противостояния в мировой экономике.Он отметил, что фрагментация и тарифное противостояние в мировой экономике открывают возможности для стран ЕАЭС."Здесь, конечно же, тоже необходимо эту ситуацию оценивать и всем нашим странам вместе реагировать на эти новые вызовы. Но они, вместе с тем, открывают и возможности. Потому что эта ситуация способствует улучшению взаимной торговли между нашими странами, мы будем более активно взаимодействовать друг с другом в этой связи", - сказал Оверчук, отвечая на вопрос РИА Новости о возможных выгодах для стран ЕАЭС от фрагментации и тарифного противостояния в мировой экономике.
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россия, евразийский экономический союз, экономика
Россия, Евразийский экономический союз, Экономика
Страны ЕАЭС защищены от фрагментации мировой экономики, заявил Оверчук

Оверчук: общий таможенный контур защищает страны ЕАЭС от фрагментации экономики

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Sputnik / Владислав Воднев
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ТАШКЕНТ, 29 апр - РИА Новости. Страны ЕАЭС защищены общим таможенным контуром от фрагментации мировой экономики и тарифного противостояния, заявил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук.
Оверчук во вторник в Ташкенте принял участие в 105-м заседании экономического совета СНГ.
«
"Этот вопрос сегодня мы поднимали перед коллегами, и в том числе мы очень много работаем по линии Евразийского экономического союза, где наши страны защищены общим таможенным контуром", - сказал Оверчук , отвечая на вопрос РИА Новости о влиянии на страны ЕАЭС фрагментации и тарифного противостояния в мировой экономике.
Он отметил, что фрагментация и тарифное противостояние в мировой экономике открывают возможности для стран ЕАЭС.
"Здесь, конечно же, тоже необходимо эту ситуацию оценивать и всем нашим странам вместе реагировать на эти новые вызовы. Но они, вместе с тем, открывают и возможности. Потому что эта ситуация способствует улучшению взаимной торговли между нашими странами, мы будем более активно взаимодействовать друг с другом в этой связи", - сказал Оверчук, отвечая на вопрос РИА Новости о возможных выгодах для стран ЕАЭС от фрагментации и тарифного противостояния в мировой экономике.
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