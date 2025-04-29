https://ria.ru/20250429/dtp-2014193714.html
Под Саратовом полицейский на автомобиле сбил ребенка
Под Саратовом полицейский на автомобиле сбил ребенка - РИА Новости, 29.04.2025
Под Саратовом полицейский на автомобиле сбил ребенка
Сотрудник полиции в центре города Энгельса Саратовской области на автомобиле сбил 10-летнего мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте, сообщил... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T20:09:00+03:00
2025-04-29T20:09:00+03:00
2025-04-29T20:22:00+03:00
происшествия
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саратовская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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САРАТОВ, 29 апр - РИА Новости. Сотрудник полиции в центре города Энгельса Саратовской области на автомобиле сбил 10-летнего мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте, сообщил региональный главк МВД. "Предварительно установлено, что сотрудник МУ МВД "Энгельсское", управляя автомобилем Chevrolet, в пути следования допустил наезд на несовершеннолетнего 2014 года рождения, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода на улице Пушкина. Десятилетний мальчик находился на улице без сопровождения взрослых. Сотрудник полиции незамедлительно принял меры для вызова на место происшествия медиков для оказания помощи ребёнку. Водитель прошел освидетельствование - признаков опьянения не установлено", - говорится в Telegram-канале главка. В ведомстве отметили, что по данному факту проводится служебная проверка. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главка, полицейский ехал на личном автомобиле. Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что ведомство взяло на контроль ход проведения процессуальной проверки по факту ДТП с участием автомобиля, за рулем которого находился дознаватель межмуниципального управления МВД РФ "Энгельсское". По данным ведомства, ребенок госпитализирован с телесными повреждениями. Уточняется, что ДТП произошло на улице Пушкина у дома 27, который находится примерно в 250 метрах от МУ МВД "Энгельсское".
https://ria.ru/20250429/moskva-2014106249.html
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происшествия, авто, энгельс, саратовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Энгельс, Саратовская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Под Саратовом полицейский на автомобиле сбил ребенка
В Энгельсе полицейский на автомобиле сбил десятилетнего мальчика