Рейтинг@Mail.ru
Под Саратовом полицейский на автомобиле сбил ребенка - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:09 29.04.2025 (обновлено: 20:22 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/dtp-2014193714.html
Под Саратовом полицейский на автомобиле сбил ребенка
Под Саратовом полицейский на автомобиле сбил ребенка - РИА Новости, 29.04.2025
Под Саратовом полицейский на автомобиле сбил ребенка
Сотрудник полиции в центре города Энгельса Саратовской области на автомобиле сбил 10-летнего мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте, сообщил... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T20:09:00+03:00
2025-04-29T20:22:00+03:00
происшествия
авто
энгельс
саратовская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014193977_0:202:1003:766_1920x0_80_0_0_d02979e31358cd837d4e33527f6a72c2.jpg
САРАТОВ, 29 апр - РИА Новости. Сотрудник полиции в центре города Энгельса Саратовской области на автомобиле сбил 10-летнего мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте, сообщил региональный главк МВД. "Предварительно установлено, что сотрудник МУ МВД "Энгельсское", управляя автомобилем Chevrolet, в пути следования допустил наезд на несовершеннолетнего 2014 года рождения, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода на улице Пушкина. Десятилетний мальчик находился на улице без сопровождения взрослых. Сотрудник полиции незамедлительно принял меры для вызова на место происшествия медиков для оказания помощи ребёнку. Водитель прошел освидетельствование - признаков опьянения не установлено", - говорится в Telegram-канале главка. В ведомстве отметили, что по данному факту проводится служебная проверка. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главка, полицейский ехал на личном автомобиле. Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что ведомство взяло на контроль ход проведения процессуальной проверки по факту ДТП с участием автомобиля, за рулем которого находился дознаватель межмуниципального управления МВД РФ "Энгельсское". По данным ведомства, ребенок госпитализирован с телесными повреждениями. Уточняется, что ДТП произошло на улице Пушкина у дома 27, который находится примерно в 250 метрах от МУ МВД "Энгельсское".
https://ria.ru/20250429/moskva-2014106249.html
https://ria.ru/20250429/avtobus-2014008430.html
энгельс
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014193977_0:100:1005:854_1920x0_80_0_0_732337be8f8423e87878f8720c455f4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, энгельс, саратовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Энгельс, Саратовская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Под Саратовом полицейский на автомобиле сбил ребенка

В Энгельсе полицейский на автомобиле сбил десятилетнего мальчика

© Фото : МВД 64/TelegramМесто ДТП в центре города Энгельса Саратовской области
Место ДТП в центре города Энгельса Саратовской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : МВД 64/Telegram
Место ДТП в центре города Энгельса Саратовской области
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 29 апр - РИА Новости. Сотрудник полиции в центре города Энгельса Саратовской области на автомобиле сбил 10-летнего мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте, сообщил региональный главк МВД.
"Предварительно установлено, что сотрудник МУ МВД "Энгельсское", управляя автомобилем Chevrolet, в пути следования допустил наезд на несовершеннолетнего 2014 года рождения, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода на улице Пушкина. Десятилетний мальчик находился на улице без сопровождения взрослых. Сотрудник полиции незамедлительно принял меры для вызова на место происшествия медиков для оказания помощи ребёнку. Водитель прошел освидетельствование - признаков опьянения не установлено", - говорится в Telegram-канале главка.
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
На северо-западе Москвы три пассажира маршрутки пострадали в ДТП
Вчера, 16:12
В ведомстве отметили, что по данному факту проводится служебная проверка.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главка, полицейский ехал на личном автомобиле.
Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что ведомство взяло на контроль ход проведения процессуальной проверки по факту ДТП с участием автомобиля, за рулем которого находился дознаватель межмуниципального управления МВД РФ "Энгельсское". По данным ведомства, ребенок госпитализирован с телесными повреждениями.
Уточняется, что ДТП произошло на улице Пушкина у дома 27, который находится примерно в 250 метрах от МУ МВД "Энгельсское".
ДТП с автобусом, в котором были российские туристы - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
В Анталье автобус с российскими туристами вылетел с трассы
Вчера, 11:43
 
ПроисшествияАвтоЭнгельсСаратовская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала