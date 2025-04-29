https://ria.ru/20250429/dtp-2014176235.html

Двое россиян остаются в больницах после ДТП в Анталье

Двое россиян остаются в больницах после ДТП в Анталье - РИА Новости, 29.04.2025

Двое россиян остаются в больницах после ДТП в Анталье

Двое россиянам из 17 госпитализированных после ДТП с туристическим автобусом в Анталье остаются в больницах, остальные выписаны, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T19:08:00+03:00

2025-04-29T19:08:00+03:00

2025-04-29T19:08:00+03:00

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СТАМБУЛ, 29 апр - РИА Новости. Двое россиянам из 17 госпитализированных после ДТП с туристическим автобусом в Анталье остаются в больницах, остальные выписаны, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. Ранее дипломаты сообщали, что двоим пострадавшим может потребоваться хирургическое вмешательство. Автобус с 25 российскими туристами вылетел с трассы утром во вторник в районе Манавгата провинции Анталья, пострадали 17 россиян и водитель. "По нашей информации, лечение продолжают проходить двое россиян. Их родственники также находятся в контакте с медучреждениями. Остальные россияне выписаны из больниц", - сообщили дипломаты. Генконсульство России в Анталье поддерживает постоянный контакт с турецкими компетентными службами, представителями туроператора и страховой компании по данному инциденту, продолжит держать на приоритетном контроле вопросы оказания пострадавшим россиянам необходимой помощи, отметили ранее дипломаты.

https://ria.ru/20250428/vladimir-2013797909.html

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