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Двое россиян остаются в больницах после ДТП в Анталье - РИА Новости, 29.04.2025
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19:08 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/dtp-2014176235.html
Двое россиян остаются в больницах после ДТП в Анталье
Двое россиян остаются в больницах после ДТП в Анталье - РИА Новости, 29.04.2025
Двое россиян остаются в больницах после ДТП в Анталье
Двое россиянам из 17 госпитализированных после ДТП с туристическим автобусом в Анталье остаются в больницах, остальные выписаны, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T19:08:00+03:00
2025-04-29T19:08:00+03:00
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СТАМБУЛ, 29 апр - РИА Новости. Двое россиянам из 17 госпитализированных после ДТП с туристическим автобусом в Анталье остаются в больницах, остальные выписаны, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. Ранее дипломаты сообщали, что двоим пострадавшим может потребоваться хирургическое вмешательство. Автобус с 25 российскими туристами вылетел с трассы утром во вторник в районе Манавгата провинции Анталья, пострадали 17 россиян и водитель. "По нашей информации, лечение продолжают проходить двое россиян. Их родственники также находятся в контакте с медучреждениями. Остальные россияне выписаны из больниц", - сообщили дипломаты. Генконсульство России в Анталье поддерживает постоянный контакт с турецкими компетентными службами, представителями туроператора и страховой компании по данному инциденту, продолжит держать на приоритетном контроле вопросы оказания пострадавшим россиянам необходимой помощи, отметили ранее дипломаты.
https://ria.ru/20250428/vladimir-2013797909.html
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россия, анталья (провинция), турция, в мире
Россия, Анталья (провинция), Турция, В мире
Двое россиян остаются в больницах после ДТП в Анталье

Двое россиян из 17 пострадавших в ДТП с автобусом в Анталье остаются в больницах

© Фото : соцсетиАвтобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : соцсети
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья
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СТАМБУЛ, 29 апр - РИА Новости. Двое россиянам из 17 госпитализированных после ДТП с туристическим автобусом в Анталье остаются в больницах, остальные выписаны, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.
Ранее дипломаты сообщали, что двоим пострадавшим может потребоваться хирургическое вмешательство. Автобус с 25 российскими туристами вылетел с трассы утром во вторник в районе Манавгата провинции Анталья, пострадали 17 россиян и водитель.
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"По нашей информации, лечение продолжают проходить двое россиян. Их родственники также находятся в контакте с медучреждениями. Остальные россияне выписаны из больниц", - сообщили дипломаты.
Генконсульство России в Анталье поддерживает постоянный контакт с турецкими компетентными службами, представителями туроператора и страховой компании по данному инциденту, продолжит держать на приоритетном контроле вопросы оказания пострадавшим россиянам необходимой помощи, отметили ранее дипломаты.
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