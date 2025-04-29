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Сотрудница запорожской школы оказала помощь ребенку, пострадавшему от дрона - РИА Новости, 29.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:03 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/dron-2014217859.html
Сотрудница запорожской школы оказала помощь ребенку, пострадавшему от дрона
Сотрудница запорожской школы оказала помощь ребенку, пострадавшему от дрона - РИА Новости, 29.04.2025
Сотрудница запорожской школы оказала помощь ребенку, пострадавшему от дрона
Первую помощь ребенку, пострадавшему при налете дрона ВСУ на школьный автобус в Запорожской области, оказала сотрудница школы Анна, об этом она сама рассказала... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T23:03:00+03:00
2025-04-29T23:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
киев
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Первую помощь ребенку, пострадавшему при налете дрона ВСУ на школьный автобус в Запорожской области, оказала сотрудница школы Анна, об этом она сама рассказала журналистам. Ранее СК РФ сообщил, что в результате удара дрона по школьному автобусу на железнодорожном переезде в поселке Пришиб Запорожской области осколочные ранения получил ребенок 2007 года рождения. Атака на автобус с детьми была прицельной, отметили в ведомстве. В момент удара Анна находилась вместе со школьниками в автобусе. "Ехали в школу, везли детей, доезжаем до переезда, тут сыпятся стекла. Этот мальчик опускается на пол. Я смотрю, а у него кровь на голове уже. Я беру полотенце, воду, обматываю. И пересадили его вперед. Приехали в школу, там медсестра, вызвали скорую", - рассказала Анна. Как рассказали РИА Новости в СК РФ по объединенной группировке войск, женщина дала показания представителю Следственного комитета, группа которого работала на месте удара ВСУ. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром региона стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250204/deti-1997242054.html
https://ria.ru/20250429/vsu-2014201909.html
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запорожская область, россия, киев, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Сотрудница запорожской школы оказала помощь ребенку, пострадавшему от дрона

Сотрудница запорожской школы оказала помощь пострадавшему от дрона ВСУ ребенку

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области
Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Первую помощь ребенку, пострадавшему при налете дрона ВСУ на школьный автобус в Запорожской области, оказала сотрудница школы Анна, об этом она сама рассказала журналистам.
Ранее СК РФ сообщил, что в результате удара дрона по школьному автобусу на железнодорожном переезде в поселке Пришиб Запорожской области осколочные ранения получил ребенок 2007 года рождения. Атака на автобус с детьми была прицельной, отметили в ведомстве.
Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области. 4 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Балицкий рассказал подробности об атаке дрона ВСУ на школьный автобус
4 февраля, 09:52
В момент удара Анна находилась вместе со школьниками в автобусе.
"Ехали в школу, везли детей, доезжаем до переезда, тут сыпятся стекла. Этот мальчик опускается на пол. Я смотрю, а у него кровь на голове уже. Я беру полотенце, воду, обматываю. И пересадили его вперед. Приехали в школу, там медсестра, вызвали скорую", - рассказала Анна.
Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
В школьном автобусе в момент удара дрона ВСУ находился 21 ребенок
Вчера, 20:55
Как рассказали РИА Новости в СК РФ по объединенной группировке войск, женщина дала показания представителю Следственного комитета, группа которого работала на месте удара ВСУ.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром региона стал Мелитополь.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Украинский дрон прицельно атаковал школьный автобус в Запорожской области
Вчера, 19:07
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияКиевВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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