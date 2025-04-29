https://ria.ru/20250429/dron-2014217859.html

Сотрудница запорожской школы оказала помощь ребенку, пострадавшему от дрона

Сотрудница запорожской школы оказала помощь ребенку, пострадавшему от дрона - РИА Новости, 29.04.2025

Сотрудница запорожской школы оказала помощь ребенку, пострадавшему от дрона

Первую помощь ребенку, пострадавшему при налете дрона ВСУ на школьный автобус в Запорожской области, оказала сотрудница школы Анна, об этом она сама рассказала... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T23:03:00+03:00

2025-04-29T23:03:00+03:00

2025-04-29T23:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

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следственный комитет россии (ск рф)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Первую помощь ребенку, пострадавшему при налете дрона ВСУ на школьный автобус в Запорожской области, оказала сотрудница школы Анна, об этом она сама рассказала журналистам. Ранее СК РФ сообщил, что в результате удара дрона по школьному автобусу на железнодорожном переезде в поселке Пришиб Запорожской области осколочные ранения получил ребенок 2007 года рождения. Атака на автобус с детьми была прицельной, отметили в ведомстве. В момент удара Анна находилась вместе со школьниками в автобусе. "Ехали в школу, везли детей, доезжаем до переезда, тут сыпятся стекла. Этот мальчик опускается на пол. Я смотрю, а у него кровь на голове уже. Я беру полотенце, воду, обматываю. И пересадили его вперед. Приехали в школу, там медсестра, вызвали скорую", - рассказала Анна. Как рассказали РИА Новости в СК РФ по объединенной группировке войск, женщина дала показания представителю Следственного комитета, группа которого работала на месте удара ВСУ. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром региона стал Мелитополь.

https://ria.ru/20250204/deti-1997242054.html

https://ria.ru/20250429/vsu-2014201909.html

https://ria.ru/20250429/ataka-2014176022.html

запорожская область

россия

киев

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запорожская область, россия, киев, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)