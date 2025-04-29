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В Смоленской области обезвредили дрон ВСУ у деревни
В Смоленской области обезвредили дрон ВСУ у деревни - РИА Новости, 29.04.2025
В Смоленской области обезвредили дрон ВСУ у деревни
Беспилотник нашли в лесу у деревни в Смоленской области, оперативные службы его обезвредили, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T15:22:00+03:00
2025-04-29T15:22:00+03:00
2025-04-29T15:22:00+03:00
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смоленская область
василий анохин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Беспилотник нашли в лесу у деревни в Смоленской области, оперативные службы его обезвредили, сообщил губернатор Василий Анохин. "Сегодня в лесном массиве в районе деревни Пискарево Дорогобужского района был обнаружен БПЛА. На место были направлены оперативные службы, которые обезвредили беспилотник", - написал Анохин в своем Telegram-канале. Глава региона призвал жителей при обнаружении обломков сбитых летательных аппаратов не приближаться к ним в целях безопасности.
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смоленская область, василий анохин, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, дорогобужский район
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Василий Анохин, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Дорогобужский район
В Смоленской области обезвредили дрон ВСУ у деревни
В Смоленской области обезвредили дрон ВСУ в лесу у деревни Пискарево