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В Смоленской области обезвредили дрон ВСУ у деревни

В Смоленской области обезвредили дрон ВСУ у деревни - РИА Новости, 29.04.2025

В Смоленской области обезвредили дрон ВСУ у деревни

Беспилотник нашли в лесу у деревни в Смоленской области, оперативные службы его обезвредили, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T15:22:00+03:00

2025-04-29T15:22:00+03:00

2025-04-29T15:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

смоленская область

василий анохин

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

дорогобужский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Беспилотник нашли в лесу у деревни в Смоленской области, оперативные службы его обезвредили, сообщил губернатор Василий Анохин. "Сегодня в лесном массиве в районе деревни Пискарево Дорогобужского района был обнаружен БПЛА. На место были направлены оперативные службы, которые обезвредили беспилотник", - написал Анохин в своем Telegram-канале. Глава региона призвал жителей при обнаружении обломков сбитых летательных аппаратов не приближаться к ним в целях безопасности.

https://ria.ru/20250429/mo-2014022014.html

смоленская область

россия

дорогобужский район

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смоленская область, василий анохин, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, дорогобужский район