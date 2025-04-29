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В Белгородской области при ударе дрона погибли два человека - РИА Новости, 29.04.2025
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10:14 29.04.2025 (обновлено: 10:22 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/dron-2013990170.html
В Белгородской области при ударе дрона погибли два человека
В Белгородской области при ударе дрона погибли два человека - РИА Новости, 29.04.2025
В Белгородской области при ударе дрона погибли два человека
Двое мирных жителей погибли и трое ранены в Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T10:14:00+03:00
2025-04-29T10:22:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Двое мирных жителей погибли и трое ранены в Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."На участке автодороги Грайворон — Илёк-Пеньковка вражеский дрон целенаправленно ударил по движущемуся автомобилю, в котором находились пятеро мужчин. К огромному горю, два человека погибли на месте до приезда медиков… Трое раненых с закрытыми черепно-мозговыми травмами и осколочными ранениями доставляются бригадами скорой в городскую больницу №2 города Белгорода. По словам медиков, у пострадавших состояние средней степени тяжести", - написал Гладков.Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибших. Мы разделяем с вами всю тяжесть утраты и скорбим вместе с вами, добавил глава области.
https://ria.ru/20250428/ranenye-2013947253.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области при ударе дрона погибли два человека

В Белгородской области при ударе дрона по автомобилю погибли два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Двое мирных жителей погибли и трое ранены в Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"На участке автодороги Грайворон — Илёк-Пеньковка вражеский дрон целенаправленно ударил по движущемуся автомобилю, в котором находились пятеро мужчин. К огромному горю, два человека погибли на месте до приезда медиков… Трое раненых с закрытыми черепно-мозговыми травмами и осколочными ранениями доставляются бригадами скорой в городскую больницу №2 города Белгорода. По словам медиков, у пострадавших состояние средней степени тяжести", - написал Гладков.
Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибших. Мы разделяем с вами всю тяжесть утраты и скорбим вместе с вами, добавил глава области.
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