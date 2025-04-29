https://ria.ru/20250429/dron-2013990170.html

В Белгородской области при ударе дрона погибли два человека

В Белгородской области при ударе дрона погибли два человека - РИА Новости, 29.04.2025

В Белгородской области при ударе дрона погибли два человека

Двое мирных жителей погибли и трое ранены в Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T10:14:00+03:00

2025-04-29T10:14:00+03:00

2025-04-29T10:22:00+03:00

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg

БЕЛГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Двое мирных жителей погибли и трое ранены в Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."На участке автодороги Грайворон — Илёк-Пеньковка вражеский дрон целенаправленно ударил по движущемуся автомобилю, в котором находились пятеро мужчин. К огромному горю, два человека погибли на месте до приезда медиков… Трое раненых с закрытыми черепно-мозговыми травмами и осколочными ранениями доставляются бригадами скорой в городскую больницу №2 города Белгорода. По словам медиков, у пострадавших состояние средней степени тяжести", - написал Гладков.Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибших. Мы разделяем с вами всю тяжесть утраты и скорбим вместе с вами, добавил глава области.

https://ria.ru/20250428/ranenye-2013947253.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия