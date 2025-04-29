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Российские военные освободили Дорошовку в Харьковской области
Российские военные освободили Дорошовку в Харьковской области - РИА Новости, 29.04.2025
Российские военные освободили Дорошовку в Харьковской области
Российские войска освободили село Дорошовка в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:15:00+03:00
2025-04-29T12:15:00+03:00
2025-04-29T14:19:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российские войска освободили село Дорошовка в Харьковской области, сообщило Минобороны."В результате активных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Дорошовка Харьковской области", — отмечается в сводке.Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение двум механизированным и штурмовой бригадам ВСУ, а также двум бригадам теробороны в районах Купянска, Нечволодовки, Каменки, Двуречной, Московки, Петропавловки и Новомихайловки.За сутки противник потерял в зоне ответственности группировки:Уничтожены также две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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харьковская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия
Российские военные освободили Дорошовку в Харьковской области
Минобороны сообщило об освобождении Дорошовки в Харьковской области