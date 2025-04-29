https://ria.ru/20250429/doroshovka-2014020005.html

Российские военные освободили Дорошовку в Харьковской области

Российские военные освободили Дорошовку в Харьковской области - РИА Новости, 29.04.2025

Российские военные освободили Дорошовку в Харьковской области

Российские войска освободили село Дорошовка в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:15:00+03:00

2025-04-29T12:15:00+03:00

2025-04-29T14:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012498657_0:86:2989:1767_1920x0_80_0_0_f285334a5ed86fe5b984de8fbde009b8.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российские войска освободили село Дорошовка в Харьковской области, сообщило Минобороны."В результате активных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Дорошовка Харьковской области", — отмечается в сводке.Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение двум механизированным и штурмовой бригадам ВСУ, а также двум бригадам теробороны в районах Купянска, Нечволодовки, Каменки, Двуречной, Московки, Петропавловки и Новомихайловки.За сутки противник потерял в зоне ответственности группировки:Уничтожены также две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьковская область, россия