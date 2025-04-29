Рейтинг@Mail.ru
Российские военные освободили Дорошовку в Харьковской области - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 29.04.2025 (обновлено: 14:19 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/doroshovka-2014020005.html
Российские военные освободили Дорошовку в Харьковской области
Российские военные освободили Дорошовку в Харьковской области - РИА Новости, 29.04.2025
Российские военные освободили Дорошовку в Харьковской области
Российские войска освободили село Дорошовка в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:15:00+03:00
2025-04-29T14:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012498657_0:86:2989:1767_1920x0_80_0_0_f285334a5ed86fe5b984de8fbde009b8.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российские войска освободили село Дорошовка в Харьковской области, сообщило Минобороны.&quot;В результате активных действий подразделения группировки войск &quot;Запад&quot; освободили населенный пункт Дорошовка Харьковской области&quot;, — отмечается в сводке.Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение двум механизированным и штурмовой бригадам ВСУ, а также двум бригадам теробороны в районах Купянска, Нечволодовки, Каменки, Двуречной, Московки, Петропавловки и Новомихайловки.За сутки противник потерял в зоне ответственности группировки:Уничтожены также две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012498657_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_8807b8395c6a91bee0b1e045e53545f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия
Российские военные освободили Дорошовку в Харьковской области

Минобороны сообщило об освобождении Дорошовки в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российские войска освободили село Дорошовка в Харьковской области, сообщило Минобороны.
«

"В результате активных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Дорошовка Харьковской области", — отмечается в сводке.

© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Дорошовка в Харьковской области
Подразделения группировки войск Запад освободили село Дорошовка в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Дорошовка в Харьковской области
Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение двум механизированным и штурмовой бригадам ВСУ, а также двум бригадам теробороны в районах Купянска, Нечволодовки, Каменки, Двуречной, Московки, Петропавловки и Новомихайловки.
За сутки противник потерял в зоне ответственности группировки:
  • более 240 солдат;
  • танк;
  • четыре автомобиля;
  • три орудия полевой артиллерии западного производства.
Уничтожены также две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала