https://ria.ru/20250429/donor-2014073277.html

В МИД прошел День донора, приуроченный к 80-летию Победы

В МИД прошел День донора, приуроченный к 80-летию Победы - РИА Новости, 29.04.2025

В МИД прошел День донора, приуроченный к 80-летию Победы

День донора, приуроченный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости. Собранная кровь будет... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T15:00:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. День донора, приуроченный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости. Собранная кровь будет направлена на нужды бойцов СВО. Как передает корреспондент РИА Новости, мероприятие, которое стало уже десятым, организовано Советом молодых дипломатов МИД России совместно с Центральным военным клиническим госпиталем им. Вишневского. Организаторы мероприятия рассказали, что для участия в нем дипломаты приходили заранее. В акции приняли участие как рядовые сотрудники, так и директора департаментов министерства. В акции приняли участие более 100 человек. За три года в мероприятии приняли участие 800 дипломатов, было собрано 350 литров крови. Как сообщили в беседе с РИА Новости врачи Центрального военного клинического госпиталя им. Вишневского, для сбора крови приглашаются люди старше 18 лет, весом больше 50 килограммов и без признаков респираторных заболеваний. Для нужд бойцов СВО используется как сама кровь, так и плазма для лечения ожоговых ранений. В госпитале указали, что "недостатка крови нет".

https://ria.ru/20250411/den_donora_krovi-1940760982.html

https://ria.ru/20250420/donory-2012341576.html

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