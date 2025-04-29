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Россиян научили, как распознать фальшивые доллары по хрусту и цвету - РИА Новости, 29.04.2025
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03:18 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/dollary-2013955701.html
Россиян научили, как распознать фальшивые доллары по хрусту и цвету
Россиян научили, как распознать фальшивые доллары по хрусту и цвету - РИА Новости, 29.04.2025
Россиян научили, как распознать фальшивые доллары по хрусту и цвету
Определить, что перед вами фальшивая долларовая купюра, можно по отсутствию характерного хруста при сворачивании банкноты, несоответствию изображения... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T03:18:00+03:00
2025-04-29T03:18:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Определить, что перед вами фальшивая долларовая купюра, можно по отсутствию характерного хруста при сворачивании банкноты, несоответствию изображения государственного деятеля США номиналу и краске, которая не меняет цвет, рассказал агентству "Прайм" эксперт банковского рынка Андрей Бархота.В ряде случаев подделку можно определить самостоятельно по некоторым признакам. Например, в отличие от настоящей, фальшивая купюра может не хрустеть при сворачивании.&quot;В оригинальных банкнотах используется краска, которая имеет переменный градиент от зеленоватого к медному. Часто доллары США держат под таким углом на свету, ожидая градиентного перелива. Фальшивомонетчикам сложнее использовать такую технологию. Там просто конкретный тон, который не может так переливаться”, — рассказал Бархота.Несоответствие портрета президента или государственного деятеля США номиналу также указывает на фальшивку. Поэтому важно знать, кто изображен на разных купюрах.Но иногда подделка может быть настолько высококачественной, что отличить ее от оригинала самостоятельно практически невозможно. Распознать фальшивку в этом случае можно с помощью специального аппарата — инфракрасного детектора банкнот.
https://ria.ru/20250424/dollar-2013074766.html
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доллары, общество
доллары, Общество
Россиян научили, как распознать фальшивые доллары по хрусту и цвету

Экономист Бархота: выявить фальшивые доллары можно по отсутствию хруста и цвету

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевМужчина держит в руках доллары
Мужчина держит в руках доллары - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Мужчина держит в руках доллары. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Определить, что перед вами фальшивая долларовая купюра, можно по отсутствию характерного хруста при сворачивании банкноты, несоответствию изображения государственного деятеля США номиналу и краске, которая не меняет цвет, рассказал агентству "Прайм" эксперт банковского рынка Андрей Бархота.
В ряде случаев подделку можно определить самостоятельно по некоторым признакам. Например, в отличие от настоящей, фальшивая купюра может не хрустеть при сворачивании.
«

"В оригинальных банкнотах используется краска, которая имеет переменный градиент от зеленоватого к медному. Часто доллары США держат под таким углом на свету, ожидая градиентного перелива. Фальшивомонетчикам сложнее использовать такую технологию. Там просто конкретный тон, который не может так переливаться”, — рассказал Бархота.

Несоответствие портрета президента или государственного деятеля США номиналу также указывает на фальшивку. Поэтому важно знать, кто изображен на разных купюрах.
Но иногда подделка может быть настолько высококачественной, что отличить ее от оригинала самостоятельно практически невозможно. Распознать фальшивку в этом случае можно с помощью специального аппарата — инфракрасного детектора банкнот.
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