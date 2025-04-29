https://ria.ru/20250429/dolja-2013971762.html

Россия нарастила долю в мировой экономике

Россия нарастила долю в мировой экономике - РИА Новости, 29.04.2025

Россия нарастила долю в мировой экономике

По итогам прошлого года доля России в мировой экономике выросла до 3,54 процента — максимума с 2021-го, следует из расчетов РИА Новости по данным МВФ. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T08:35:00+03:00

2025-04-29T08:35:00+03:00

2025-04-29T09:53:00+03:00

экономика

россия

китай

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. По итогам прошлого года доля России в мировой экономике выросла до 3,54 процента — максимума с 2021-го, следует из расчетов РИА Новости по данным МВФ. Так, в 2024-м российская экономика, рассчитанная по показателю покупательной способности, составила 6,94 триллиона долларов против 6,48 триллиона годом ранее. Это позволило России сохранить четвертое место среди крупнейших экономик мира. В результате вклад нашей страны в мировую экономику за год увеличился с 3,49 до 3,54 процента. Это максимальный показатель с 2021 года, когда доля составляла 3,64 процента. За десять лет он вырос на 0,15 процентного пункта. Китай в прошлом году нарастил долю в глобальной экономике с 19,12 до 19,45 процента, а Индия — с восьми до 8,25 процента.При этом США, наоборот, сократили вклад на 0,06 процентного пункта — до 14,88 процента, Япония и Германия — на 0,1 процентного пункта, до 3,33 и 3,06 процента соответственно.

https://ria.ru/20250424/putin-2013210322.html

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китай

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Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

экономика, россия, китай, индия, мвф