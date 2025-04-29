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Россия нарастила долю в мировой экономике - РИА Новости, 29.04.2025
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08:35 29.04.2025 (обновлено: 09:53 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/dolja-2013971762.html
Россия нарастила долю в мировой экономике
Россия нарастила долю в мировой экономике - РИА Новости, 29.04.2025
Россия нарастила долю в мировой экономике
По итогам прошлого года доля России в мировой экономике выросла до 3,54 процента — максимума с 2021-го, следует из расчетов РИА Новости по данным МВФ. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T08:35:00+03:00
2025-04-29T09:53:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. По итогам прошлого года доля России в мировой экономике выросла до 3,54 процента — максимума с 2021-го, следует из расчетов РИА Новости по данным МВФ. Так, в 2024-м российская экономика, рассчитанная по показателю покупательной способности, составила 6,94 триллиона долларов против 6,48 триллиона годом ранее. Это позволило России сохранить четвертое место среди крупнейших экономик мира. В результате вклад нашей страны в мировую экономику за год увеличился с 3,49 до 3,54 процента. Это максимальный показатель с 2021 года, когда доля составляла 3,64 процента. За десять лет он вырос на 0,15 процентного пункта. Китай в прошлом году нарастил долю в глобальной экономике с 19,12 до 19,45 процента, а Индия — с восьми до 8,25 процента.При этом США, наоборот, сократили вклад на 0,06 процентного пункта — до 14,88 процента, Япония и Германия — на 0,1 процентного пункта, до 3,33 и 3,06 процента соответственно.
https://ria.ru/20250424/putin-2013210322.html
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экономика, россия, китай, индия, мвф
Экономика, Россия, Китай, Индия, МВФ
Россия нарастила долю в мировой экономике

Доля России в мировой экономике по итогам 2024 года выросла до 3,54 процента

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКремль и международный деловой центр "Москва-Сити"
Кремль и международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Кремль и международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. По итогам прошлого года доля России в мировой экономике выросла до 3,54 процента — максимума с 2021-го, следует из расчетов РИА Новости по данным МВФ.
Так, в 2024-м российская экономика, рассчитанная по показателю покупательной способности, составила 6,94 триллиона долларов против 6,48 триллиона годом ранее. Это позволило России сохранить четвертое место среди крупнейших экономик мира.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Путин рассказал о росте ВВП
24 апреля, 15:31
В результате вклад нашей страны в мировую экономику за год увеличился с 3,49 до 3,54 процента. Это максимальный показатель с 2021 года, когда доля составляла 3,64 процента. За десять лет он вырос на 0,15 процентного пункта.
Китай в прошлом году нарастил долю в глобальной экономике с 19,12 до 19,45 процента, а Индия — с восьми до 8,25 процента.
При этом США, наоборот, сократили вклад на 0,06 процентного пункта — до 14,88 процента, Япония и Германия — на 0,1 процентного пункта, до 3,33 и 3,06 процента соответственно.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Внешний долг России по отношению к ВВП стал рекордно низким
24 апреля, 16:41
 
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