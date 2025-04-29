https://ria.ru/20250429/dnr-2014161050.html

В Горловке планируют более 40 мероприятий по восстановлению инфраструктуры

В Горловке планируют более 40 мероприятий по восстановлению инфраструктуры - РИА Новости, 29.04.2025

В Горловке планируют более 40 мероприятий по восстановлению инфраструктуры

Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил, что запланировано более 40 мероприятий по восстановлению инфраструктуры в городе с учетом новых повреждений на фоне... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T18:11:00+03:00

2025-04-29T18:11:00+03:00

2025-04-29T18:11:00+03:00

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

стирол

россия

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил, что запланировано более 40 мероприятий по восстановлению инфраструктуры в городе с учетом новых повреждений на фоне боевых действий. "Мы запланировали 41 мероприятие по восстановлению инфраструктуры Горловки. Туда также входят объекты водоснабжения в том числе, и мы продолжаем делать сети теплоснабжения и энергоснабжение. В планах восстановление четырех школ в соответствии со всеми требованиями. Мы хотим довести их до общероссийского уровня", - написал Приходько в Telegram-канале по итогам прямого эфира, проведенного в соцсети "ВКонтакте". Он также отметил, что в результате боевых действий появляются новые повреждения, поэтому план восстановления был составлен и откорректирован с учетом текущей оперативной обстановки. Приходько также сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе довольно устойчивая, несмотря на то, что украинские войска регулярно обстреливают объекты энергоснабжения. Он отметил, что предприняты все необходимые меры для защиты подстанций. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241127/gorlovka-1986116800.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

россия

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол, россия