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В Горловке планируют более 40 мероприятий по восстановлению инфраструктуры - РИА Новости, 29.04.2025
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18:11 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/dnr-2014161050.html
В Горловке планируют более 40 мероприятий по восстановлению инфраструктуры
В Горловке планируют более 40 мероприятий по восстановлению инфраструктуры - РИА Новости, 29.04.2025
В Горловке планируют более 40 мероприятий по восстановлению инфраструктуры
Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил, что запланировано более 40 мероприятий по восстановлению инфраструктуры в городе с учетом новых повреждений на фоне... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:11:00+03:00
2025-04-29T18:11:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
стирол
россия
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил, что запланировано более 40 мероприятий по восстановлению инфраструктуры в городе с учетом новых повреждений на фоне боевых действий. "Мы запланировали 41 мероприятие по восстановлению инфраструктуры Горловки. Туда также входят объекты водоснабжения в том числе, и мы продолжаем делать сети теплоснабжения и энергоснабжение. В планах восстановление четырех школ в соответствии со всеми требованиями. Мы хотим довести их до общероссийского уровня", - написал Приходько в Telegram-канале по итогам прямого эфира, проведенного в соцсети "ВКонтакте". Он также отметил, что в результате боевых действий появляются новые повреждения, поэтому план восстановления был составлен и откорректирован с учетом текущей оперативной обстановки. Приходько также сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе довольно устойчивая, несмотря на то, что украинские войска регулярно обстреливают объекты энергоснабжения. Он отметил, что предприняты все необходимые меры для защиты подстанций. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол, россия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Стирол, Россия
В Горловке планируют более 40 мероприятий по восстановлению инфраструктуры

Мэр Горловки Приходько анонсировал более 40 мероприятий по восстановлению города

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил, что запланировано более 40 мероприятий по восстановлению инфраструктуры в городе с учетом новых повреждений на фоне боевых действий.
"Мы запланировали 41 мероприятие по восстановлению инфраструктуры Горловки. Туда также входят объекты водоснабжения в том числе, и мы продолжаем делать сети теплоснабжения и энергоснабжение. В планах восстановление четырех школ в соответствии со всеми требованиями. Мы хотим довести их до общероссийского уровня", - написал Приходько в Telegram-канале по итогам прямого эфира, проведенного в соцсети "ВКонтакте".
Он также отметил, что в результате боевых действий появляются новые повреждения, поэтому план восстановления был составлен и откорректирован с учетом текущей оперативной обстановки.
Приходько также сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе довольно устойчивая, несмотря на то, что украинские войска регулярно обстреливают объекты энергоснабжения. Он отметил, что предприняты все необходимые меры для защиты подстанций.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСтиролРоссия
 
 
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