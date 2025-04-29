https://ria.ru/20250429/dmitriev-2013954008.html

Дмитриев прокомментировал третий случай вживления человеку чипа Neuralink

Дмитриев прокомментировал третий случай вживления человеку чипа Neuralink - РИА Новости, 29.04.2025

Дмитриев прокомментировал третий случай вживления человеку чипа Neuralink

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T00:40:00+03:00

2025-04-29T00:40:00+03:00

2025-04-29T00:40:00+03:00

технологии

кирилл дмитриев

илон маск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010707740_0:166:2287:1452_1920x0_80_0_0_602498c12a8e4faa237ac72631dba7cc.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя третий случай вживления мозгового импланта от компании Neuralink, заявил, что будущее уже наступило. Пользователь социальной сети Х Брэдфорд Смит сообщил, что он является третьим человеком в мире, перенёсшим имплантацию мозгового чипа Neuralink. По его словам, эту публикацию он "напечатал своим мозгом". "Будущее уже наступило", - написал Дмитриев в ответ на публикацию Смита. В январе американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил, что имплант от компании Neuralink планируют вживить 20-30 людям в 2025 году. Ранее Нолан Арбо, первый человек с имплантом от Neuralink, рассказал РИА Новости, что несмотря на то, что ранее часть электродов отошла от мозга (сейчас "действуют плюс-минус 15%"), эффективность работы устройства у него в мозгу только растёт. По словам Арбо, если со следующим участником эксперимента удастся добиться работы всех 100% или 90% нитей электродов, то "он сможет сделать то, что недоступно мне сейчас, и это дает большую надежду на будущее". В январе 2024 года американский предприниматель и основатель компании Neuralink Илон Маск сообщил, что первый в мире человек получил мозговой имплант. Им стал 29-летний Ноланд Арбо, который оказался полностью парализован в результате несчастного случая, в котором был поврежден его спинной мозг. По технологии Neuralink в область мозга Арбо, отвечающую за обработку команд двигательному аппарату, было имплантировано небольшое устройство, похожее на батарейку-таблетку, от которого отходят микропровода с электродами, получающими сигналы мозга пациента. По беспроводной сети команды мозга передаются в приложение на компьютере и таким образом владелец импланта получает возможность управлять им при помощи "силы мысли". Согласно заявлению компании, технология призвана помочь людям, утратившим возможность использовать свои конечности.

https://ria.ru/20250427/mask-2013738249.html

https://ria.ru/20250331/neuralink-2008320527.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, кирилл дмитриев, илон маск