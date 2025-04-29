https://ria.ru/20250429/diversanty-2014038142.html

Суд вынес приговор диверсантам, готовившим взрыв в Мелитополе

Суд вынес приговор диверсантам, готовившим взрыв в Мелитополе - РИА Новости, 29.04.2025

Суд вынес приговор диверсантам, готовившим взрыв в Мелитополе

Южный окружной военный суд приговорил на сроки от 11 до 14 лет лишения свободы пятерых граждан Украины, обвиняемых в подготовке взрыва у места раздачи... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:57:00+03:00

2025-04-29T12:57:00+03:00

2025-04-29T13:00:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил на сроки от 11 до 14 лет лишения свободы пятерых граждан Украины, обвиняемых в подготовке взрыва у места раздачи гуманитарной помощи в Мелитополе в 2022 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Дело в отношении Владимира Зуева, Андрея Голубева, Игоря Горлова, Юрия Петрова и Александра Жукова слушалось в суде с апреля 2023 года. Фигурантам вменяли статьи о покушении на акт международного терроризма и участии в террористическом сообществе."По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Горлову - 14 лет, Голубеву - 12 лет, Жукову - 12 лет, Зуеву - 11 лет, Петрову - 14 лет лишения свободы", - сказал судья.По данным следствия, в конце февраля 2022 года обвиняемые вступили в организованную группу и не позднее 6 апреля того же года выяснили, где ВС РФ раздавали гуманитарную помощь и базировались в Мелитополе.Согласно обвинительному заключению, фигуранты спрятали в автомобиле взрывчатку, чтобы активировать устройство вблизи места раздачи гуманитарной помощи, когда там будет много людей. Взрывчатку они хранили в тайниках. Совершить преступление они не успели, так как были задержаны сотрудниками ФСБ России.

https://ria.ru/20250425/deti-2013375387.html

https://ria.ru/20250423/razvedka-2012895280.html

ростов-на-дону

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростов-на-дону