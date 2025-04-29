Суд вынес приговор диверсантам, готовившим взрыв в Мелитополе
Диверсанты, готовившие взрыв в Мелитополе в 2022 году, получили сроки до 14 лет
Статуя Фемиды. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил на сроки от 11 до 14 лет лишения свободы пятерых граждан Украины, обвиняемых в подготовке взрыва у места раздачи гуманитарной помощи в Мелитополе в 2022 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Дело в отношении Владимира Зуева, Андрея Голубева, Игоря Горлова, Юрия Петрова и Александра Жукова слушалось в суде с апреля 2023 года. Фигурантам вменяли статьи о покушении на акт международного терроризма и участии в террористическом сообществе.
"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Горлову - 14 лет, Голубеву - 12 лет, Жукову - 12 лет, Зуеву - 11 лет, Петрову - 14 лет лишения свободы", - сказал судья.
По данным следствия, в конце февраля 2022 года обвиняемые вступили в организованную группу и не позднее 6 апреля того же года выяснили, где ВС РФ раздавали гуманитарную помощь и базировались в Мелитополе.
Согласно обвинительному заключению, фигуранты спрятали в автомобиле взрывчатку, чтобы активировать устройство вблизи места раздачи гуманитарной помощи, когда там будет много людей. Взрывчатку они хранили в тайниках. Совершить преступление они не успели, так как были задержаны сотрудниками ФСБ России.
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