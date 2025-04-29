Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор диверсантам, готовившим взрыв в Мелитополе - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 29.04.2025 (обновлено: 13:00 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/diversanty-2014038142.html
Суд вынес приговор диверсантам, готовившим взрыв в Мелитополе
Суд вынес приговор диверсантам, готовившим взрыв в Мелитополе - РИА Новости, 29.04.2025
Суд вынес приговор диверсантам, готовившим взрыв в Мелитополе
Южный окружной военный суд приговорил на сроки от 11 до 14 лет лишения свободы пятерых граждан Украины, обвиняемых в подготовке взрыва у места раздачи... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:57:00+03:00
2025-04-29T13:00:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил на сроки от 11 до 14 лет лишения свободы пятерых граждан Украины, обвиняемых в подготовке взрыва у места раздачи гуманитарной помощи в Мелитополе в 2022 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Дело в отношении Владимира Зуева, Андрея Голубева, Игоря Горлова, Юрия Петрова и Александра Жукова слушалось в суде с апреля 2023 года. Фигурантам вменяли статьи о покушении на акт международного терроризма и участии в террористическом сообществе."По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Горлову - 14 лет, Голубеву - 12 лет, Жукову - 12 лет, Зуеву - 11 лет, Петрову - 14 лет лишения свободы", - сказал судья.По данным следствия, в конце февраля 2022 года обвиняемые вступили в организованную группу и не позднее 6 апреля того же года выяснили, где ВС РФ раздавали гуманитарную помощь и базировались в Мелитополе.Согласно обвинительному заключению, фигуранты спрятали в автомобиле взрывчатку, чтобы активировать устройство вблизи места раздачи гуманитарной помощи, когда там будет много людей. Взрывчатку они хранили в тайниках. Совершить преступление они не успели, так как были задержаны сотрудниками ФСБ России.
https://ria.ru/20250425/deti-2013375387.html
https://ria.ru/20250423/razvedka-2012895280.html
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону
Происшествия, Ростов-на-Дону
Суд вынес приговор диверсантам, готовившим взрыв в Мелитополе

Диверсанты, готовившие взрыв в Мелитополе в 2022 году, получили сроки до 14 лет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил на сроки от 11 до 14 лет лишения свободы пятерых граждан Украины, обвиняемых в подготовке взрыва у места раздачи гуманитарной помощи в Мелитополе в 2022 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Дело в отношении Владимира Зуева, Андрея Голубева, Игоря Горлова, Юрия Петрова и Александра Жукова слушалось в суде с апреля 2023 года. Фигурантам вменяли статьи о покушении на акт международного терроризма и участии в террористическом сообществе.
Глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Мизулина рассказала о распространении инструкций по терактам среди детей
25 апреля, 12:27
"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Горлову - 14 лет, Голубеву - 12 лет, Жукову - 12 лет, Зуеву - 11 лет, Петрову - 14 лет лишения свободы", - сказал судья.
По данным следствия, в конце февраля 2022 года обвиняемые вступили в организованную группу и не позднее 6 апреля того же года выяснили, где ВС РФ раздавали гуманитарную помощь и базировались в Мелитополе.
Согласно обвинительному заключению, фигуранты спрятали в автомобиле взрывчатку, чтобы активировать устройство вблизи места раздачи гуманитарной помощи, когда там будет много людей. Взрывчатку они хранили в тайниках. Совершить преступление они не успели, так как были задержаны сотрудниками ФСБ России.
Допрос молдавского агента Руснака, который помогал главе украинской военной разведки Кириллу Буданову - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Россия выслала агента молдавской разведки
23 апреля, 10:19
 
ПроисшествияРостов-на-Дону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала