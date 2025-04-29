Рейтинг@Mail.ru
Демократы заявили о сокращении финансирования федеральных программ в США - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/demokraty-2014079529.html
Демократы заявили о сокращении финансирования федеральных программ в США
Демократы заявили о сокращении финансирования федеральных программ в США - РИА Новости, 29.04.2025
Демократы заявили о сокращении финансирования федеральных программ в США
Демократы из комитета по ассигнованиям палаты представителей США заявили, что администрация президента Дональда Трампа сократила финансирование федеральных... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T15:12:00+03:00
2025-04-29T15:12:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc0d84dc6b4c20efad6d9fbd1c16bf2.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Демократы из комитета по ассигнованиям палаты представителей США заявили, что администрация президента Дональда Трампа сократила финансирование федеральных программ уже на 430 миллиардов долларов. На сайте комитета опубликован "трекер", отслеживающий сокращения федерального финансирования. Отмечается, что сумма является минимальной оценкой сокращений. "Трекер собрал широкий спектр программ, которые администрация Трампа пресекает, во многих случаях незаконно. Он составлен членами комитетов по ассигнованиям палаты представителей и сената от демократической партии и подробно описывает тот минимальный объем федерального финансирования, который, по мнению комитетов, администрация в настоящее время замораживает", - говорится в сопутствующем заявлении. На сайте проводится список из 114 сокращенных программ, в числе которых - программа минздрава по дошкольному образованию, здравоохранению и питанию HeadStart (объем финансирования - 1 миллиард долларов), поддержка для государственного агентства по волонтерству AmeriCorps (объем финансирования 400 миллионов долларов) и программа по устранению возможных источников лесных пожаров (объем финансирования 2,4 миллиарда долларов). Администрация Трампа с первых дней приступила к реализации масштабной программы сокращения государственных расходов под эгидой департамента государственной эффективности США (DOGE). По утверждению DOGE, усилия привели к сокращению расходов на 160 миллиардов долларов. Ранее телеканал CNN сообщал, что за первые три месяца президентства Трампа было уволено более 120 тысяч федеральных служащих.
https://ria.ru/20250422/doge-2012858514.html
https://ria.ru/20250403/ssha-2009146077.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_f8ec19df2bb45e0ac1c2b7bfa03b75b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Демократы заявили о сокращении финансирования федеральных программ в США

Трамп сократил финансирование федеральных программ на 430 миллиардов долларов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Демократы из комитета по ассигнованиям палаты представителей США заявили, что администрация президента Дональда Трампа сократила финансирование федеральных программ уже на 430 миллиардов долларов.
На сайте комитета опубликован "трекер", отслеживающий сокращения федерального финансирования. Отмечается, что сумма является минимальной оценкой сокращений.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
DOGE сократил финансирование программ научного фонда США, пишет Bloomberg
22 апреля, 23:50
«
"Трекер собрал широкий спектр программ, которые администрация Трампа пресекает, во многих случаях незаконно. Он составлен членами комитетов по ассигнованиям палаты представителей и сената от демократической партии и подробно описывает тот минимальный объем федерального финансирования, который, по мнению комитетов, администрация в настоящее время замораживает", - говорится в сопутствующем заявлении.
На сайте проводится список из 114 сокращенных программ, в числе которых - программа минздрава по дошкольному образованию, здравоохранению и питанию HeadStart (объем финансирования - 1 миллиард долларов), поддержка для государственного агентства по волонтерству AmeriCorps (объем финансирования 400 миллионов долларов) и программа по устранению возможных источников лесных пожаров (объем финансирования 2,4 миллиарда долларов).
Администрация Трампа с первых дней приступила к реализации масштабной программы сокращения государственных расходов под эгидой департамента государственной эффективности США (DOGE). По утверждению DOGE, усилия привели к сокращению расходов на 160 миллиардов долларов. Ранее телеканал CNN сообщал, что за первые три месяца президентства Трампа было уволено более 120 тысяч федеральных служащих.
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В США почти 300 тысяч госслужащих были уволены из-за действий DOGE
3 апреля, 16:28
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала