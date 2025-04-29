https://ria.ru/20250429/demokraty-2014079529.html

Демократы заявили о сокращении финансирования федеральных программ в США

Демократы заявили о сокращении финансирования федеральных программ в США - РИА Новости, 29.04.2025

Демократы заявили о сокращении финансирования федеральных программ в США

Демократы из комитета по ассигнованиям палаты представителей США заявили, что администрация президента Дональда Трампа сократила финансирование федеральных... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T15:12:00+03:00

2025-04-29T15:12:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Демократы из комитета по ассигнованиям палаты представителей США заявили, что администрация президента Дональда Трампа сократила финансирование федеральных программ уже на 430 миллиардов долларов. На сайте комитета опубликован "трекер", отслеживающий сокращения федерального финансирования. Отмечается, что сумма является минимальной оценкой сокращений. "Трекер собрал широкий спектр программ, которые администрация Трампа пресекает, во многих случаях незаконно. Он составлен членами комитетов по ассигнованиям палаты представителей и сената от демократической партии и подробно описывает тот минимальный объем федерального финансирования, который, по мнению комитетов, администрация в настоящее время замораживает", - говорится в сопутствующем заявлении. На сайте проводится список из 114 сокращенных программ, в числе которых - программа минздрава по дошкольному образованию, здравоохранению и питанию HeadStart (объем финансирования - 1 миллиард долларов), поддержка для государственного агентства по волонтерству AmeriCorps (объем финансирования 400 миллионов долларов) и программа по устранению возможных источников лесных пожаров (объем финансирования 2,4 миллиарда долларов). Администрация Трампа с первых дней приступила к реализации масштабной программы сокращения государственных расходов под эгидой департамента государственной эффективности США (DOGE). По утверждению DOGE, усилия привели к сокращению расходов на 160 миллиардов долларов. Ранее телеканал CNN сообщал, что за первые три месяца президентства Трампа было уволено более 120 тысяч федеральных служащих.

https://ria.ru/20250422/doge-2012858514.html

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